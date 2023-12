Google Contacts vous permet de localiser vos proches n’importe où, n’importe quand

Google Contacts introduit une fonctionnalité innovante permettant de localiser amis et famille directement depuis l'application, offrant ainsi une nouvelle dimension à la gestion des contacts.

Google Contacts est une application discrète, mais vitale pour les smartphones Android. Récemment, Google a modifié le fonctionnement de cette application en changeant les paramètres de synchronisation des comptes. Ces modifications visent à offrir une meilleure gestion des contacts et une plus grande sécurité pour les utilisateurs.

En plus de ces changements, Google Contacts introduit une fonctionnalité remarquable permettant de localiser amis et famille directement depuis l'application. Cette fonction est disponible pour les utilisateurs Android. Elle permet de voir l'emplacement actuel des contacts qui partagent leur localisation via Google Maps et dont l'adresse Gmail est enregistrée dans leur fiche contact.

Comment activer la Localisation de ses proches dans Google Contacts

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité de localisation dans Google Contacts, les utilisateurs doivent s'assurer que leur application est à jour :

Allez dans Paramètres

Cliquez sur Applications

Accédez à Contacts

Descendez tout en bas pour voir si votre application possède la dernière mise à jour version 4.22.37.586680692

Si vous possédez une version antérieure de l’application, il vous faut simplement attendre la prochaine mise à jour pour votre appareil.

Pour débuter, il faudra que votre contact accepte de partager sa position. En effet, si la personne en décide ainsi, elle peut à tout moment stopper ce service ou, au contraire le reprendre lorsqu’elle le souhaite, afin de préserver son espace de vie personnel. Ensuite, pour chaque contact partageant sa localisation, une section dédiée à Google Maps apparaît sur la fiche du contact. En cliquant sur le bouton “Maps“, vous pouvez voir l'emplacement actuel de la personne sur votre carte. Cette intégration offre une méthode pratique et rapide pour vérifier la position de vos proches, surtout dans des situations où la communication rapide est essentielle.

L'intégration de la localisation dans Google Contacts est une avancée significative, non seulement pour la commodité, mais aussi pour la sécurité des utilisateurs. En permettant aux individus de localiser facilement leurs proches, Google offre une tranquillité d'esprit supplémentaire, en particulier dans des situations d'urgence ou lors de déplacements.

L’entreprise est en train de revoir ses services de messagerie et de contacts, faisant le plein de nouvelles fonctionnalités. Récemment, l’application Google Messages, enrichissant l'interface utilisateur avec de nouvelles fonctionnalités comprenant une barre de texte entièrement repensée et une page de contacts améliorée. Quant à un futur proche, l’application prévoit d'introduire la possibilité de modifier les messages après envoi, une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs.