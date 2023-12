La RTX 5090 présentée plus tôt que prévu, Nvidia aurait peur de la concurrence

Nvidia aurait l’intention d’avancer le lancement de la GeForce RTX 5090, premier modèle sous la nouvelle architecture Ada Lovelace Next. En cause ? Une concurrente sérieuse arrive. Cette nouvelle carte viendrait s’ajouter à un line-up 2024 déjà chargé.

Qu’est-ce que nous prépare Nvidia cette année ? À en croire les rumeurs récentes, le fondeur américain devrait démarrer l’année sur les chapeaux de roue. Toute une gamme de GPU va venir renforcer la famille RTX 40 dans quelques semaines. Nvidia prévoit également de lancer les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 40 SUPER au CES 2024. Cela va démarrer par la GeForce RTX 4070 SUPER le 17 janvier, suivi par la RTX 4070 Ti SUPER le 24 janvier, et se terminant par le RTX 4080 SUPER le 31 janvier.

Lire aussi – RTX 4090 : certaines cartes graphiques sont trop lourdes, les connecteurs se brisent sous leur poids

La RTX 4070 SUPER devrait intégrer un GPU AD104 avec 7168 cœurs CUDA et 12 Go de mémoire, tandis que la RTX 4080 SUPER, considérée comme le modèle phare de la série, pourrait utiliser un GPU AD103 complet avec 10240 cœurs CUDA et 16 Go de mémoire. Voilà de quoi faire vibrer l’âme de tous les joueurs sur PC ! Cependant, une surprise de taille pourrait arriver. Et plus tôt que prévu initialement.

La concurrence pousse Nvidia à lancer la RTX 5090 plus tôt que prévu

Cette surprise, c’est la GeForce RTX 5090. Attendue initialement pour 2025, cette carte pourrait arriver dès 2024. En effet, selon une source anonyme citée par le Youtuber Moore’s Law Is Dead dans une vidéo que vous pouvez retrouver en fin d'article, Nvidia envisagerait de lancer la nouvelle architecture Blackwell, dont la première représentante serait la RTX 5090, au quatrième trimestre 2024. Pourquoi lancer cette carte aussi tôt ? À cause d’AMD.

En effet, AMD prévoit en effet de lancer ses premières cartes basées sur l’architecture RDNA 4 au courant de l'année prochaine. Elle aussi s’appuie sur des spécifications impressionnantes telles que le support jusqu’à 24 Go de VRAM au format GDDR7, ainsi que des gains majeurs en ray tracing pour améliorer la fluidité des jeux utilisant cette technologie. Et évidemment, Nvidia ne veut pas laisser la concurrence s’exprimer sur le segment haut de gamme des cartes graphiques.

La RTX 5090 aura deux fois plus de cœurs Cuda que la RTX 490

L’arrivée de la GeForce RTX 5090 est une étape importante. Elle introduit une nouvelle architecture GPU, temporairement nommée “Ada Lovelace Next“, qui promet des améliorations significatives. La RTX 5090 se distingue par ses performances attendues, avec des estimations suggérant presque le double des capacités de la RTX 4090. La RTX 5090 qui pourrait intégrer jusqu'à 27 000 cœurs CUDA, à comparer avec les 18 000 cœurs CUDA de l’actuelle 4090.

De plus, elle pourrait également prendre en charge la VRAM au format GDDR 7, comme la concurrence. Les fuites parlent également d’une vitesse mémoire accrue de 52 % et d’un cache L2 augmenté de 78 %. Grâce à cela, la RTX 5090 sera une géante en termes de puissance graphique.