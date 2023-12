Ce site de téléchargement illégal a changé 39 fois son nom de domaine en un an pour échapper au blocage

DonTorrent, un site de téléchargement illégal espagnol, est on ne peut plus têtu. Alors qu’il est régulièrement bloqué par les autorités, celui-ci n’hésite pas à changer de nom de domaine dans la foulée. Tant et si bien qu’en seulement un an, la plateforme a eu droit à 39 noms de domaine différents. Ce qui n’est pas sans conséquence.

Relativement méconnu en France, DonTorrent est pourtant l’un des sites de téléchargement illégal les plus populaires en Espagne. Fort d’une communauté de plusieurs millions de visiteurs mensuels, celui-ci n’a évidemment pas échappé au radar des ayants droit et des autorités, qui tentent tant bien que mal de lui faire fermer boutique. Ce qui n’a pas l’air de beaucoup inquiéter ses administrateurs.

Avec une certaine forme d’insolence, le site n’hésite ainsi pas à tourner en ridicule Jan Van Voorn, vice-président de l’association d’ayants droit Motion Picture Association (MPA), ni à fournir de nombreux conseils à ses visiteurs pour contourner les blocages réguliers de son nom de domaine. Forcément, les assauts des autorités se sont intensifiés cette année, avec un total de 39 blocages du nom de domaine de DonTorrent.

Ce site de téléchargement illégal se moque des autorités et de leurs blocages

Et à chaque blocage, son nouveau nom de domaine. « Nous n’avons pas de noms de domaine parqués et prêts à être utilisés, mais nous les enregistrons le jour même lorsque nous voyons le blocage », explique un porte-parole de DonTorrent à nos confrères de Torrent Freak. Il faut dire que la réservation de nom de domaine est désormais totalement inutile, la plateforme étant si populaire que les autorités la surveillent en permanence et bloquent toutes les URL avant même qu’elles ne soient actives.

Toutefois, ces blocages et changements constants de nom de domaine ne sont pas sans conséquence. En effet, les antivirus sont régulièrement méfiants face à l’afflux de visiteurs sur ce qu’il considère être un nouveau site, et n’hésitent donc pas à bloquer DonTorrent à leur tour. « Ce qui est amusant, c’est qu’ils s’excusent lorsque nous nous plaignons de ces faux positifs, mais ils ne peuvent pas expliquer ce qui s’est passé. Ils suppriment les blocages, mais seulement si nous les en informons », ironise la plateforme.

Source : Torrent Freak