La mort de Windows 10 est une catastrophe écologique, les Galaxy S24 se dévoilent, c’est le récap

La fin de Windows 10 risque d'avoir de graves conséquences sur l'écologie, les radars thermiques arrivent en début d'année prochaine sur les routes lyonnaises, les Samsung Galaxy S24 se dévoilent un peu plus, c'est le récapitulatif des actualités les plus marquantes du moment.

Plus que quelques semaines à patienter avant le lancement des nouveaux Galaxy S24. En attendant le 18 janvier prochain, on peut déjà découvrir les différents coloris dont ils seront parés, ainsi que leur fiche technique complète. Dans un autre ordre d'idée, c'est la mort de Windows 10 prévue pour 2025 qui inquiète les écologistes (et pas que !). Des millions de PC vont ainsi devenir obsolètes du jour au lendemain. Enfin, en début d'année prochaine, de nouveaux radars seront installés sur les routes lyonnaises, radars qui traqueront les utilisateurs de la voie de covoiturage. Allez, on vous fait un petit résumé des actualités qui ont marqué la journée du 21 décembre 2023.

La mort de Windows 10 ne fait pas bon ménage avec l'écologie

C'est en 2025 que Microsoft arrêtera la prise en charge de Windows 10. Mais son successeur nécessite de nouveaux composants en matière de sécurité, lesquels sont absents des plus anciens PC. Des millions d'ordinateurs vont donc devenir totalement obsolètes, à moins de migrer vers une distribution Linux ou de forcer l'installation de Windows 11 (mais combien de temps cette technique va-t-elle encore durer ?). Une étude montre que ce sont pas moins de 240 millions de PC, pourtant encore fonctionnels, qui risquent ainsi d'être jetés. Une véritable catastrophe écologique !

En savoir plus : la fin de Windows 10 va provoquer un véritable désastre écologique

Gare aux radars thermiques qui arrivent en 2024 !

Les radars thermiques débarquent officiellement sur les routes françaises. Et c'est plus précisément à Lyon qu'on va les retrouver dans un premier temps. Leur objectif ? Repérer celles et ceux qui empruntent la voie de covoiturage alors qu'ils sont seuls à bord de leur véhicule. Et tout contrevenant écopera d'une amende de 135 euros. Et ce n'est que le début, puisque Paris, Lille et Strasbourg devront emboîter le pas à la ville aux deux collines.

En savoir plus : les radars thermiques vont distribuer leurs premières amendes en janvier 2024, attention où vous roulez

Les coloris du Galaxy S24 se dévoilent à quelques semaines du lancement

Alors qu'ils ne devraient être présentés que le 18 janvier 2024, les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra et leurs coloris s'affichent déjà sur la Toile. Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet et Amber Yellow : faites votre choix. Et il est fort probable que le S24 Ultra aura droit à un coloris supplémentaire, le fameux “Titane”. Dans le même temps, la fiche technique des S24 se dévoile elle aussi. On vous dit tout dans l'article en lien ci-dessous.

En savoir plus : Galaxy S24 – découvrez les coloris de tous les modèles sur ces nouvelles images officielles