Le MateBook D16 est le nouvel ordinateur ultra-portable de Huawei. Pour séduire, il peut compter sur son large écran de 16 pouces, sur son châssis aux dimensions réduites, mais surtout sur son rapport qualité/prix très intéressant. Une réussite pour la marque chinoise ?

Huawei veut continuer à mettre le paquet dans le domaine du PC. Pour cela, il ne faut pas seulement miser sur des ordinateurs premium, mais aussi sur des modèles moins clinquants, mais plus abordables. Ce sont eux qui se vendent le plus. C’est là qu’entre en jeu notre produit du jour : le MateBook D16.

Cette itération 2024 mise toujours sur son grand écran de 16 pouces pour convaincre, mais aussi sur son châssis ultra léger et ultra fin. Son petit truc en plus ? Son tarif extrêmement intéressant, puisque le modèle le plus abordable ne coûte que 799 euros.

Ce MateBook D16 est-il le meilleur PC de milieu de gamme du marché ? Est-ce un bon produit pour son prix ? Huawei n’y a-t-il pas été trop fort sur les sacrifices ? Réponse tout de suite dans le test.

Prix et disponibilité

Le Huawei MateBook D16 est disponible à partir de janvier 2024 sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. Le fabricant propose plusieurs configurations à la vente, voici leur prix :

Intel Core i5-12450H, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage : 799 euros

Intel Core i5-12450H, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage : 899 euros

Intel Core i5-13420H, 16 Go de RAM, 1 To de stockage : 999 euros

Intel Core i7-13700H, 16 Go de RAM, 1 To de stockage : 1299 euros

Intel Core i9-13900H, 16 Go de RAM, 1 To de stockage : 1399 euros

On constate que Huawei a fait le choix de diviser sa gamme en deux catégories. Une avec des processeurs Intel de 12e génération (799 et 899 euros, déjà en vente) et une autre avec des CPU de 13e génération, vers lesquels il vaut mieux se tourner. Précisons que pour ce test, Huawei nous a prêté la version avec un Intel Core i9, soit la plus cher.

Une fiche technique convaincante

Le Huawei MateBook D16 n’est pas un PC ultra haut de gamme, il ne mise donc pas sur des technologies innovantes pour convaincre, mais ça ne l’empêche pas d’avoir des caractéristiques techniques gonflées. Dans notre machine de test, nous trouvons un Intel Core i9-13900H, l’un des processeurs les plus puissants du marché, épaulé par 16 Go de RAM. De quoi, théoriquement, accomplir les tâches les plus complexes. La batterie, quant à elle, est de 70 Wh, on nous promet donc une grande autonomie.

Huawei MateBook 16s Ecran 16 pouces

1920 x 1200pixels

format 3:2

60 Hz Dimensions 356× 248× 17 mm Poids 1,68 kilo CPU Intel Core i5-12450H

Intel Core i5-13420H

Intel Core i7-13700H

Intel Core i9-13900H GPU Intel Iris Xe RAM 16 Go Stockage 512 Go, 1 To Connectique - 1 x USB-C

- 2 x USB-A

- 1 x Port Jack 3.5 mm

- 1x port HDMI

C’est au niveau de l’écran que Huawei fait le plus de concessions. Le PC est doté d’une dalle IPS LCD très classique de 16 pouces, avec une définition en 1920 x 1200 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz seulement. Un sacrifice que nous pouvons comprendre sur cette gamme de prix. Dans les faits, nous avons un PC qui promet une expérience agréable, mais il faut maintenant vérifier tout cela dans notre test.

Un design dans la droite lignée des modèles précédents

Ce MateBook D16 2024 reprend le châssis des modèles précédents. Huawei n’a jamais caché s'inspirer d'Apple, et cela s’en ressent encore une fois. Nous avons un ordinateur en aluminium gris extrêmement sobre et aux formes simples. On pourrait presque croire à un MacBook Pro si le logo Huawei ne trônait pas en plein milieu du capot. Est-ce un défaut de s’inspirer des meilleurs dans le domaine du design ?

Comme le nom du produit l’indique, nous avons un PC de 16 pouces, donc théoriquement volumineux. Pourtant, Huawei a pris soin de garder l’aspect ultra-portable en réduisant au maximum l’encombrement. Le D16 ne fait que 17 mm d’épaisseur, mais surtout 1,68 kilo sur la balance. Pour un tel format, c’est léger ! A titre de comparaison, le MacBook Pro 16 pèse plus de 2 kilos.

Concrètement, cela signifie que le MateBook D16 s’avère presque aussi mobile qu’un ultra-portable de 14 pouces. Il peut se transporter facilement dans un sac et ce de manière quotidienne. Autre point fort, le capot arrière en aluminium anodisé n’est pas sujet aux traces de doigts ni aux micro-rayures. Cependant -et nous le martelons à chaque test-, nous aurions aimé que le constructeur inclut par défaut une pochette de protection. C’est toujours rageant de devoir l’acheter à part. Notons que le chargeur n’est pas plus gros que celui d’un smartphone. Il trouvera donc aussi sa place dans votre sac.

A l’aide d’un tournevis de précision, il est possible de retirer la plaque en aluminium qui ferme la partie inférieure du PC. C’est en regardant les entrailles du D16 que nous comprenons pourquoi son poids est si léger : de nombreux espaces sont laissés vides et ne peuvent être comblés avec l’ajout d’un SSD. Huawei n’offre pas la possibilité d’étendre son stockage, juste de remplacer le SSD NVMe M2 déjà existant. Dommage.

Les tranches, d’un peu moins d’un centimètre, sont assez larges pour accueillir une connectique complète. Nous y trouvons un port USB 3.2 Type-A, un port USB 2.0 Type-A, un port USB 3.2 Type-C, un port HDMI et un port Jack 3.5 mm. Si cela est suffisant pour travailler au quotidien, on aurait tout même aimé quelques ports USB supplémentaires.

En ouvrant le PC, nous tombons évidemment sur le clavier. Première remarque, le châssis est en plastique à cet endroit, mais dispose d’une texture agréable sous les poignets. Deuxième remarque, le clavier est accompagné d’un pavé numérique, ce qui représente un vrai plus.

Il est surplombé par quatre boutons qui attirent le regard. Ces derniers permettent d’accéder rapidement à la calculatrice, à la fonction recherche, à la réduction de la taille de la fenêtre utilisée ou encore à l’activation de la webcam (située au-dessus de l’écran, et non pas dans une touche comme sur d'autres PC de la marque). Pratique, mais pas indispensable. Enfin, le bouton d’alimentation, juste au-dessus, sert aussi de capteur d’empreintes.

Côté sensation, Huawei a réalisé de l’excellent travail avec ce clavier. Nous avons une résistance appréciable et une course parfaite. Nous tapons ce présent test avec et c’est un réel plaisir. Précisons que la firme nous a prêté un ordinateur version QWERTY pour notre critique, mais que le MateBook D16 est bien évidemment disponible avec un clavier français.

Le trackpad, pour sa part, réussit sa mission sans briller. Il répond bien aux sollicitations de l’utilisateur sans pour autant éblouir par les sensations qu’il procure. Nous le trouvons un poil mal placé. Sa position légèrement à gauche vient un peu casser l’harmonie du design, mais ce choix a été fait pour ne pas gêner lors de la frappe. Nous pouvons donc pardonner.

Enfin, la partie écran est très classique. Pour réduire l’encombrement du PC, Huawei a rapetissé les bords au maximum, ce qui donne un ratio écran/façade d’environ 90%. C’est très bien. On regrettera juste le plastique un peu grossier utilisé sur ce segment, ce qui vient un peu casser l’illusion du premium.

Avec ce MateBook D16, Huawei montre son savoir-faire au niveau du design. Le PC n’atteint évidemment pas l’aspect premium des MateBook X Pro, mais la marque a musclé son jeu par rapport aux modèles précédents avec un produit à l’allure d’un haut de gamme. Qui plus est, il se montre très agréable d’utilisation. Bref, c’est une réussite.

Un écran IPS très bien calibré

Le Huawei MateBook D16 est doté d’un écran IPS LCD de 16 pouces d’une définition de 1920 x 1200 pixels. Il dispose d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et bien que ce soit suffisant pour travailler, on ne peut s’empêcher d’être déçu devant cette limitation. Notons que l’écran peut pivoter à 180 degrés par rapport au clavier, ce qui apporte un peu de flexibilité à l’utilisation.

Nous avons analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont excellents. Elle affiche un contraste de 1400 :1, ce qui est très bon pour du LCD et permet d’avoir une bonne vision des nuances de gris. La température des couleurs est de 6800K, soit proche de la norme vidéo (6500K). L’affichage tire très légèrement vers le bleu, mais rien de perceptible. Bref, ce sont de bons résultats.

A noter que Huawei ne propose qu’un seul profil de couleurs dans les paramètres. Un profil qui, heureusement, est fort bien calibré, puisque le Delta E moyen s’élève à 1,5 (en-dessous de 3 étant très bon). C’est bien simple, toutes les couleurs y sont respectées. De fait, le MateBook D16 est un ordinateur idéal pour travailler ses photos ou ses vidéos. Un calibrage exemplaire comme on aimerait en voir plus souvent.

Côté audio, la marque rend une copie moyenne. Les hauts-parleurs sont situés sous le châssis, sur les côtés et offrent un son équilibré, mais qui manque de basses. Le volume est puissant, on note toutefois une certaine distorsion à haut volume, ce qui n’est pas très agréable à l’oreille. Rien de dramatique, mais il faut le signaler. En définitive, le MateBook D16 sera suffisant pour regarder des vidéos Youtube ou des films dans son lit, mais pas plus.

Un PC ultrapuissant à la chauffe bien gérée

Notre MateBook D16 dispose d’un processeur Intel Core i9-13900H épaulé par 16 Go de RAM. Pour notre test, Huawei a choisi de nous envoyer sa machine la plus performante, mais soyons honnête, un tel CPU est un peu overkill pour l’utilisation ultra-portable. Pour ce type de PC, à moins d’avoir des besoins bien spécifiques, nous conseillons les modèles moins performants, mais aussi beaucoup moins chers. Sans surprise, le MateBook D16 affiche des résultats convaincants lors de nos sessions de benchmarks (mode Equilibré). S’il ne s’agit pas du PC le plus puissant que nous ayons eu à tester (le Blade 18 et son Core i9-13950HX le dépasse largement), il reste l’un des meilleurs du marché. Traitement photo, vidéo, bureautique avancée… il peut tout faire.

Le processeur est accompagné d’un eGPU Intel Iris Xe, de quoi donner un léger coup de pouce graphique et profiter de jeux peu gourmands entre deux sessions de travail. Par exemple, Diablo 2 Resurrected tourne correctement à 35 images par seconde avec les graphismes à fond. Overwatch 2 atteint lui les 40 i/s. Bref, si le D16 n’est pas un PC gaming, nous avons tout de même de quoi nous amuser.

Sans maîtrise, la puissance n’est rien. Quand il est poussé dans ses derniers retranchements, le MateBook D16 gère idéalement la chauffe et le bruit. Son CPU (qui affiche un rythme stable à 1400 Mhz) monte à 59 degrés tandis que l’eGPU atteint les 74 degrés, ce qui est correct. Les deux ventilateurs font donc parfaitement leur travail, en plus d’être discrets. Selon nos mesures, le PC ne dépasse pas les 42 décibels. C’est peu ! Dans une pièce silencieuse, vous n’entendrez qu’un léger souffle. Du très beau boulot.

Parlons maintenant de l’autonomie. Huawei a équipé son MateBook d’une batterie de 70 Wh. Lors de notre test habituel (streaming sur Edge, écran réglé à 200 nits), nous atteignons tranquillement les 13 heures. Si nous nous contentons de faire de la bureautique basique, nous dépassons facilement les 15 heures, c’est énorme ! Nous pouvons tout à fait laisser le chargeur à la maison pour une journée au boulot. Plaisant ! Le chargeur, justement, dispose d’une capacité de 65 Watts et réalimente le PC en un peu moins de deux heures. C’est bien. Il peut aussi servir pour votre smartphone. Pour résumer, le D16 est un PC à l’autonomie exemplaire.

Une partie logicielle envahissante

Le MateBook D16 est évidemment livré avec Windows 11, mais Huawei a pris soin d’y préinstaller ses logiciels propriétaires. S’ils peuvent être utiles, ils ont la fâcheuse tendance à se montrer envahissant et confus.

En effet, le constructeur s’éparpille un peu trop avec ses applications. Nous trouvons le traditionnel PC Manager, qui permet de gérer la consommation du processeur (Equilibré ou Performance) et d’interagir avec son écosystème Huawei via Super Device. Cette app apporte aussi le panneau de contrôle, genre de menu de raccourcis qui se niche dans la barre des tâches. Nous y trouvons vite un intérêt, même si elle rend juste plus simple certaines actions qu’on peut déjà effectuer sur Windows.

Cette application n’est pas seule, puisque Huawei installe également son Cloud, ainsi qu’un deuxième volet latéral : Assistant. Ce dernier, peu pertinent car faisant redite avec celui de Windows 11, permet de retrouver ses derniers fichiers et actions effectuées. Enfin, il faut ajouter à cela SuperHUB, qui permet de stocker temporairement ses données dans son environnement Huawei. Ça commence à faire beaucoup et cela à tendance à perdre l’utilisateur. Ce dernier se contentera soit de désinstaller ces applications, soit de les ignorer. Huawei aurait grandement gagné à tout regrouper au sein d’un même logiciel, plus complet et plus clair. Là, nous avons simplement l’impression que tout est un peu fouillis.

Alors, on achète ?

Huawei nous sert donc un PC très maîtrisé, mais reste à se poser la question qui tue : on achète ? Le MateBook D16 a tout pour lui ; il dispose d’un design avenant, d’un confort appréciable, d’un écran bien calibré, d’une excellente autonomie et d’une bonne gestion de sa puissance… le tout pour un tarif abordable. Le meilleur rapport qualité/prix du marché ? Oui, mais sous certaines conditions.

Comme nous le disions plus haut, notre modèle de test dispose d’un processeur Intel Core i9 et est vendu au tarif de 1399 euros. C’est un prix relativement correct pour cette configuration, mais il n’est pas utile d’aller jusque-là si vous n’en avez pas spécifiquement besoin. Le modèle avec un Intel Core i5 de 13e génération, largement suffisant pour de la bureautique, est lui commercialisé à 999 euros. Le D16 est encore moins cher avec un CPU Intel de 12e génération ! Bref, un produit à sérieusement considérer si vous cherchez un ordinateur 16 pouces sous Windows.