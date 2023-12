Le Galaxy S24 Ultra s’annonce révolutionnaire, Google Contacts peut localiser vos proches, c’est le récap

Le Galaxy S24 Ultra s'annonce riche en nouveautés, Google Contacts peut maintenant localiser vos proches, un site de téléchargement illégal change 40 fois de domaines pour éviter la fermeture, c'est le récap des actualité du lundi 18 décembre 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce lundi 18 décembre 2023 ? Tout d'abord, nous avons évoqué dans nos colonnes ces pirates qui ont vendu de faux titres musicaux générés par une IA. Ces escrocs utilisaient l'intelligence artificielle pour reproduire les voix d'artistes connus et créer des chansons de toute pièce. Des fans sont tombés dans le piège et ont dépensé des dizaines de milliers de dollars pour obtenir ces titres “inédits”.

Dans un tout autre domaine, nous avons également abordé l'histoire de ce motard adepte des grandes vitesses. Durant l'été 2022, cet homme a été pris en excès de vitesse à plus de 240 km/h sur une route départementale bretonne. Contre toute attente, le fou du volant devrait se sortir sans grosses encombres, à l'exception du paiement de deux amendes de 250 euros et les frais de fourrière, aux alentours des 1500 euros.

Du côté des opérateurs, vous avez pu lire sur notre site que SFR augmentait à nouveau ses tarifs. Et oui, le carré rouge s'apprête à revoir à la hausse les prix de certains forfaits dès le mois de janvier 2024. Ce sera notamment le cas des offres fixes RED by SFR, à hauteur de 1,49 € par mois supplémentaire. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations à retenir impérativement dans l'actualité de ce lundi 18 décembre 2023.

Le Galaxy S24 Ultra s'annonce riche en nouveautés

Grâce à de nombreuses fuites publiées sur la toile, le Galaxy S24 Ultra s'apparente de plus en plus comme une évolution de taille dans le catalogue de Samsung. En effet, le smartphone proposera de multiples nouveautés, comme un châssis en titane, un nouvel écran OLED LTPO 120 Hz (d'ailleurs protégé par un verre Corning de dernière génération) ou encore une IA embarquée maison.

Pour en savoir plus : Galaxy S24 Ultra – voici pourquoi il s’agit de la plus grande mise à jour de Samsung depuis des années

Google vient d'introduire une fonctionnalité inédite dans Google Contacts. En effet, l'application répertoire affiche désormais la position de vos contacts qui partagent actuellement leur localisation sur Google Maps (à condition que leur adresse mail soit enregistrée dans la fiche contact).

Pour en savoir plus : Google Contacts vous permet de localiser vos proches n’importe où, n’importe quand

Un site pirate change 39 fois de domaine pour échapper à la fermeture

DonTorrent, un site de téléchargement illégal espagnol, a changé dans le courant de l'année 39 fois de nom de domaine pour rester en ligne et échapper au blocage décrété par les autorités. Toutefois, cette technique a des conséquences et n'aide pas vraiment à maintenir la plateforme hors des radars.

Pour en savoir plus : Ce site de téléchargement illégal a changé 39 fois son nom de domaine en un an pour échapper au blocage