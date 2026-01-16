Une girafe galactique gambade dans la savane stellaire : voici l’incroyable photo de cette curiosité cosmique

L’immensité spatiale n’a pas fini de nous fasciner. Un astrophotographe vient de partager l’image spectaculaire d’une nébuleuse sombre à la forme évocatrice. Ce nuage de poussière galactique se dévoile après 25 heures de pose depuis la planète bleue.

L’Univers regorge de phénomènes plus énigmatiques les uns que les autres. Parfois, faire la lumière sur l’un d’eux renforce le voile opaque du mystère. Alors, pour s’approprier un peu mieux ce que l’on ne connaît pas, on a tendance à appliquer sur ces curiosités des concepts éprouvés : on voit, par exemple, un cœur battant galactique en l’étoile géante rouge R Leonis, ou on assimile le disque de GoHam à un « hamburger cosmique » qui donnerait naissance à des planètes géantes.

On s’est tous déjà amusés à essayer de trouver des formes dans les nuages. Et il semble que les nébuleuses soient aux astronomes ce que les nuages sont aux (petits et grands) enfants. En effet, on affuble ces immenses nuages spatiaux de surnoms liés à leurs formes évocatrices : nébuleuse du Cœur, de l’Araignée… Récemment, l’astrophotographe Greg Meyer a immortalisé une nébuleuse dont la forme évoque celle d’un animal de la savane : c’est sur Instagram qu’il a partagé sa girafe galactique.

La « nébuleuse de la girafe » se dévoile après 25 heures de pose depuis la Terre

Baptisée LDN 1245, cette nébuleuse sombre est située dans la Constellation de Cassiopée. Pour faire simple, il s’agit d’un nuage de poussière qui n’émet quasiment pas de lumière et est visible uniquement parce qu’il cache la lumière des étoiles derrière lui : cet effet d’ombre offre à voir les filaments entrecroisés de la nébuleuse, qui ressemblent à une girafe gambadant et tendant son long cou comme si elle s’apprêtait à croquer l’une des étoiles « devant » elle.

Ces caractéristiques font des nébuleuses des sujets difficiles à capturer. Mais Meyer y est parvenu. Selon nos confrères de Space.com, l’astrophotographe a immortalisé LDN 1245 alors qu’elle se dissimulait dans l’immensité nocturne au-dessus de l’observatoire Starfront à Rockwood, au Texas. Ce fut un travail de longue haleine : 25 heures de pose entre octobre 2025 et janvier 2026.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Greg Meyer (@gomanastro)

Dans la légende qui accompagne sa publication sur Instagram, il évoque un phénomène de « nébulosité par réflexion » : en gros, la poussière renvoie la lumière des étoiles à proximité sur les bords du nuage, ce qui la pare d’une légère couleur bleutée.

Il explique également sa démarche pour obtenir un tel cliché : avec son télescope Sky-Watcher Esprit 120 équipé d’une caméra astronomique, il a pris 100 photos de 5 minutes chacune (300 secondes x 100 en RVB), qu’il a ensuite empilées pour donner une seule image finale. Pour nettoyer et améliorer l’image, il a utilisé des logiciels spécialisés : PixInsight pour le prétraitement automatique, ainsi que Photoshop et Lightroom pour la postproduction.

Quoi qu’il en soit, l’Univers n’a pas fini de nous émerveiller.