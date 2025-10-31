Envie de frissonner pour Halloween ? Ces photos de l’espace ont de quoi faire peur

Pas besoin de fantômes, vampires, zombies et autres monstres pour se faire peur à Halloween. Avec un peu d'imagination, l'espace a tout ce qu'il faut pour nous inquiéter.

Si vous lisez cet article le jour de sa publication, vous vous préparez peut-être à fêter Halloween. Nous sommes le 31 octobre, et même si en France cette fête est très loin d'avoir l'ampleur qu'elle possède outre-Atlantique, elle est tout de même célébrée. Les enfants enfilent leur plus beau costume de vampire ou de fantôme avant d'aller récolter des bonbons chez les voisins. Les adultes aussi se déguisent, ou organisent des soirées spéciales avec visionnage de films d'horreur.

Quant à celles et ceux qui aiment observer le ciel, figurez-vous que l'espace aussi peut être un bon compagnon d'Halloween. En faisant appel à son imagination, on peut y voir des formes qui ne sont pas sans rappeler celles qui ont le don de nous faire frissonner. À commencer par celle qui sert d'illustration principale, une étoile de type O dont les radiations ont “creusé” dans une nébuleuse pour lui donner l'apparence d'une citrouille.

L'espace s'amuse à nous faire peur avec ces formes étranges

Regardez la photo ci-dessous. Vous la voyez n'est-ce pas ? L’œil, le nez crochu, la bouche ouverte, le menton pointu… Ce n'est pas pour rien que les astronomes ont surnommé cette nébuleuse “Tête de Sorcière“. On estime qu'elle se situe à des centaines d'années-lumière de la galaxie d'Orion.

À 1 600 années-lumière de la Terre se trouve la nébuleuse NGC 246. Son appellation n'est pas très attrayante, alors beaucoup préfèrent l'appeler par son surnom : “la Nébuleuse du Crâne” ou, si vous avez des références vidéoludiques, “la Nébuleuse Pac-Man“. Espérons qu'elles dévorent uniquement les fantômes…

Tout cela est un peu trop loin pour vous ? D'accord, arrêtons-nous au Soleil. En octobre 2014, l'Observatoire de la dynamique solaire a capturé cette image saisissante de l'astre brillant au-dessus de nos tête. Les zones magnétiques les plus chaudes forment des yeux, un nez et un rictus rappelant là aussi une citrouille d'Halloween. On a même droit à un semblant d'oreille de part et d'autre du “visage”.

Direction la planète Mars pour une photo célèbre qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Le 25 juin 1976, le vaisseau Viking 1 de la NASA prend ce cliché en noir et blanc du sol martien. On ne peut s'empêcher d'y voir un visage humain en haut. Juste un jeu d'ombres sur une pile de rochers, rassurez-vous.

Est-ce que Fomalhaut, l'une des étoiles les plus brillantes du ciel, vous rappelle quelque chose ? Vous devez au moins y voir un œil, et plus précisément l’œil de Sauron, immortalisé par Peter Jackson dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Si vous vous sentez observé, c'est normal…

Terminons avec Tyco. Autrefois c'était une naine blanche, ce qui reste de l'explosion d'une étoile en supernova. Même morte, cette dernière a absorbé trop de matière des étoiles alentours et a explosé à nouveau. C'est ce qu'on appelle une supernova de type Ia, ou thermonucléaire. Vous observez donc ci-dessous un genre d'étoile zombie.

