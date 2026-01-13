Cet “hamburger cosmique” donnerait naissance à des planètes géantes

Un étrange disque de gaz intrigue les astronomes. Sa forme rappelle celle d’un hamburger géant flottant dans l’espace. À l’intérieur, des planètes géantes pourraient être en train de naître.

Pendant longtemps, les scientifiques pensaient comprendre les étapes de la formation des planètes. Selon les modèles classiques, un disque de poussière entoure une jeune étoile. Ce disque s’organise en un noyau solide qui attire des gaz pour former une planète géante. Ce scénario s’applique bien aux étoiles massives. Il devient cependant moins crédible dans certains cas récemment observés.

Des découvertes récentes ont mis en doute ces théories établies. C’est notamment grâce au réseau ALMA, au Chili, que ces anomalies ont été détectées. Cet ensemble de radiotélescopes permet d’observer des phénomènes invisibles dans d’autres longueurs d’onde. Il a déjà révélé des structures complexes dans l’espace, comme des vents stellaires ou des disques instables. Dernièrement, les astronomes y ont étudié un objet nommé Gomez’s Hamburger. Il s’agit d’un disque géant de gaz et de poussière qui entoure une jeune étoile. Sa forme et sa taille inhabituelles en font un cas unique.

Le disque de GoHam dévoile des couches de matière propices à la formation de planètes géantes

Gomez’s Hamburger, aussi appelé GoHam, intrigue par sa taille exceptionnelle. Son disque atteint une largeur de 2000 unités astronomiques. Il présente une structure en couches, avec des gaz légers en surface et des poussières concentrées au centre. Cette organisation précise est rarement observable.

Vu depuis la Terre, le disque est presque parfaitement aligné avec notre ligne de vue. Cela permet une analyse détaillée de sa composition. Les données ont été recueillies par ALMA avec une grande précision. Les chercheurs y ont détecté plusieurs types de gaz, dont deux variantes du monoxyde de carbone et des composés soufrés.

Ce disque est aussi asymétrique. Une de ses faces brille davantage à cause d’une émission de poussière plus intense. Cette anomalie pourrait être due à un vortex. Ce phénomène piège la matière solide en rotation. Il pourrait représenter la première étape de la formation d’une planète. Une région dense, appelée GoHam b, a aussi été repérée à la bordure du disque. Selon les chercheurs, il s’agirait d’un amas de matière en train de s’effondrer sous l’effet de sa propre gravité. Cela renforcerait l’idée que des planètes géantes sont en train de naître dans ce système. GoHam pourrait ainsi devenir un laboratoire naturel pour comprendre la naissance de mondes massifs très éloignés de leur étoile.