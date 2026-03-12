Une gigantesque supernova vient de créer l’une des étoiles les plus puissantes de l’univers

Les explosions d’étoiles comptent parmi les phénomènes les plus puissants de l’univers. Certaines libèrent une énergie exceptionnelle visible à des milliards d’années-lumière. Des astronomes viennent justement d’observer un événement cosmique inédit.

formation magnetar
Source : Joseph Farah and Curtis McCully, Las Cumbres Observatory

Dans l’immensité de l’univers, certaines étoiles connaissent une fin spectaculaire. Lorsqu’une étoile massive épuise son carburant nucléaire, son cœur s’effondre brutalement. Cette phase déclenche une supernova, une explosion capable d’éjecter une grande partie de la matière stellaire dans l’espace. Après cette destruction, il reste souvent un objet extrêmement dense. Selon les conditions, il peut s’agir d’un trou noir ou d’une étoile à neutrons.

Certaines de ces étoiles à neutrons deviennent encore plus extrêmes. Les scientifiques les appellent magnétars. Ces objets possèdent les champs magnétiques les plus puissants connus dans l’univers. Leur intensité dépasse de très loin tout ce que l’on peut produire sur Terre. Les magnétars peuvent aussi libérer d’immenses quantités d’énergie sous forme de rayonnements ou de sursauts radio rapides. Pourtant, le mécanisme précis de leur formation reste encore difficile à observer directement. Une nouvelle observation vient justement éclairer ce phénomène.

Une supernova exceptionnelle a donné naissance à un magnétar tournant plus de 200 fois par seconde

Une étude publiée dans la revue Nature décrit l’observation d’une supernova extrêmement lumineuse qui a donné naissance à un magnétar. L’explosion, appelée SN 2024afav, a été détectée à environ un milliard d’années-lumière de la Terre. Les chercheurs ont suivi son évolution pendant plus de 200 jours grâce à un réseau de 27 télescopes. Les données révèlent que cette explosion était bien plus brillante qu’une supernova classique.

Au centre de cette explosion s’est formée une étoile à neutrons fortement magnétique. Les analyses indiquent qu’elle tourne environ 238 fois par seconde. Son champ magnétique atteindrait près de 300 000 milliards de fois celui de la Terre. Cette énergie extrême expliquerait la luminosité exceptionnelle de la supernova. Les chercheurs ont aussi détecté plusieurs variations de luminosité appelées “chirps”, observées dans la courbe de lumière de l’explosion.

Ces variations pourraient provenir d’un disque de matière tombant vers le magnétar après l’explosion. L’interaction entre cette matière et l’objet central provoquerait des oscillations de lumière observables depuis la Terre. Les calculs montrent aussi que ces effets correspondent aux prédictions de la relativité générale d’Einstein. Pour les astronomes, cette observation confirme pour la première fois le lien entre certaines supernovas très lumineuses et la naissance des magnétars.


