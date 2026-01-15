La supernova est morte, vive les trous noirs binaires : le secret derrière l’agonie surprenante de SN 2022esa

Des astronomes ont observé l’explosion massive d’une supernova. Juste avant sa mort, cette étoile – qui fait partie de l’une des catégories les plus rares – a dévoilé une singularité étonnante. Cette découverte éclaire la genèse de l’un des phénomènes les plus mystérieux de l’Univers.

Nous sommes loin des estimations à l’œil nu d’il y a quelques siècles : aujourd’hui, les instruments pour observer la voûte céleste sont de plus en plus avancés. Surtout, les récentes études mettent en évidence un aspect déterminant, que l’on pourrait résumer avec la devise : « L’union fait la force. »

Plusieurs grandes découvertes qui défient notre compréhension de l’Univers ont été réalisées grâce à la combinaison des forces de plusieurs instruments – comme la détection, pour la première fois, de quasars datant du Commencement Cosmique. C’est également le cas pour l’observation récente d’une supernova « étrange », qui offre un nouveau regard sur l’histoire de la formation de binaires de trous noirs.

L’explosion de cette supernova marque une étape clé pour la naissance d’un système binaire de trous noirs

Intéressons-nous à ce qu’ont découvert les astronomes dans une étude récemment publiée dans la revue Physical Review Letters. Grâce à la flexibilité et la rapidité de réaction du télescope Seimei (Japon) et de la haute sensibilité du télescope Subaru (Hawaï), les chercheurs ont observé la supernova SN 2022esa, nichée dans la galaxie 2MFGC 13525 – qui est située à près de 320 millions d’années-lumière de notre planète.

Selon eux, cette supernova résulterait de la mort de l’une des étoiles les plus rares de la galaxie : une Wolf-Rayet. Avant son explosion finale, SN 2022esa présentait une période claire et stable d’environ un mois, qui aurait été provoquée par des éruptions se produisant à un rythme régulier. Or, un phénomène régulier et stable trahit la présence d’un système binaire, comme le rappellent nos confrères de Space.com. Deux hypothèses sont alors avancées : soit la supernova est accompagnée d’un trou noir, soit il s’agit d’une autre étoile massive qui finira elle aussi par donner naissance à un trou noir.

En résumé : cette explosion annonce la naissance d’un système binaire de trous noirs. Surtout, elle éclaire l’histoire de l’évolution des étoiles massives, leur explosion en supernova, la nature des phénomènes transitoires astronomiques, ainsi que l’origine des systèmes binaires de trous noirs.