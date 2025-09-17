L’explosion de cette étoile « cannibale » en supernova pourrait être visible en plein jour

Des astronomes ont résolu le mystère qui entourait depuis des années V Sagittae, le système stellaire binaire le plus brillant et intrigant de son type. Mais cette étude révèle aussi que son explosion en supernova pourrait revêtir un caractère exceptionnel.

Les progrès techniques permettent l’observation de phénomènes et de corps célestes plus impressionnants les uns que les autres. Hubble a photographié une supernova extrêmement rare par exemple, et le télescope spatial James Webb a observé de mystérieux petits points rouges qui bouleversent notre connaissance de l’Univers…

Le Very Large Telescope (VLT) installé dans le désert d’Atacama, au nord du Chili, a quant à lui étudié le système stellaire binaire V Sagittae. Composé d’une naine blanche – une étoile extrêmement dense et « morte » – et de son étoile compagne, il est le plus brillant de son genre. Mais quel est le secret de cette luminosité extrême ? Une récente recherche dévoile son destin funeste imminent et résout enfin ce mystère qui l’entourait depuis 123 ans, selon nos confrères de Space.com.

La supernova de cette « cannibale cosmique » sera tellement brillante qu’elle pourrait être visible depuis la Terre en plein jour

Cette étude, publiée le 11 septembre dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, explique que, dans le cas de V Sagittae, « la naine blanche aspire littéralement la vie de son étoile compagne, utilisant cette matière volée pour se transformer en un véritable brasier ». Le mystère est résolu, mais ce n’est pas tout.

Situé à environ 10 000 années-lumière de notre planète, V Sagittae présente de ce fait les caractéristiques des supernovas de type Ia – c’est-à-dire la présence d’une naine blanche, qui orbite avec son étoile compagnon. L’explosion thermonucléaire se produit lorsque la naine blanche, qui absorbe la matière de son étoile victime, atteint une masse critique – appelée limite de Chandrasekhar (soit 1,4 fois la masse du Soleil). Ce processus détruit complètement la naine blanche, ce qui engendre une lumière visible à des centaines de millions d’années-lumière. Mais dans le cas de V Sagittae, un phénomène inhabituel a particulièrement attiré l’attention des scientifiques.

Leur étude a mis en lumière un immense halo de gaz auréolant ce système stellaire binaire. Il est créé par la naine blanche, qui capture bien plus de matière qu’elle ne peut en absorber. Ce halo est donc un signe alarmant que la situation n’est pas viable et suggère une fin violente, qui pourrait bien être imminente.

Bien que la date de l’explosion reste incertaine, d’après les astronomes V Sagittae pourrait donc exploser en supernova exceptionnelle dans les prochaines années. En effet, lorsque l’étoile naine et son étoile compagne entreront en collision, l’explosion sera si brillante qu’elle sera visible depuis la Terre, même en plein jour.