Regardez cette supernova fendre l’espace dans un time-lapse impressionnant

Les images montrent une scène réelle, filmée sur 25 ans, à des vitesses qui donnent le vertige. Grâce à un time-lapse inédit, la NASA nous révèle une explosion stellaire en pleine expansion. Regardez comment une supernova fend littéralement l’espace à plusieurs millions de kilomètres par heure.

Début 2025, une image capturée par le télescope Hubble avait attiré l’attention. Elle montrait un simple point bleu pâle, perdu dans une galaxie lointaine. Il s’agissait d’une supernova rare, mais sa représentation visuelle restait frustrante. Pour le grand public, cette image ne suffisait pas à illustrer l’intensité du phénomène. L’explosion apparaissait comme un détail minuscule dans l’immensité de l’espace.

Cette fois, la NASA offre une vue beaucoup plus saisissante. Grâce à l’observatoire spatial Chandra, l’agence spatiale américaine a filmé l’évolution d’une supernova sur une période de 25 ans. L’explosion captée est celle de la supernova Kepler, apparue dans notre ciel en 1604. Grâce à un assemblage de données enregistrées entre 2000 et 2025, les chercheurs ont créé une vidéo en rayons X montrant l’expansion réelle des débris dans l’espace.

La NASA filme l’expansion de la supernova Kepler à 2 % de la vitesse de la lumière

La vidéo de l’explosion de la supernova Kepler révèle un champ de débris lumineux qui s’étend progressivement dans toutes les directions. Cette bulle de matière voyage à une vitesse vertigineuse, jusqu’à 13,8 millions de kilomètres par heure, soit environ 2 % de la vitesse de la lumière. À d’autres endroits, l’expansion est plus lente, notamment dans les zones où les gaz interstellaires sont plus denses.

Située à environ 17 000 années-lumière de la Terre, la supernova Kepler est suffisamment proche pour être étudiée en détail. Ce phénomène est le résultat de l’explosion d’une naine blanche, une étoile dense qui aurait accumulé trop de masse. Ce type d’événement, appelé supernova de type Ia, se produit lorsque cette masse critique déclenche une réaction thermonucléaire violente. L’étoile est alors détruite, libérant une immense quantité d’énergie.

L’intérêt scientifique est majeur. Ces supernovas permettent de mesurer l’expansion de l’univers. En observant leur comportement, les astronomes affinent leurs connaissances sur la formation des étoiles et des planètes. Pour la première fois, l’évolution d’un tel phénomène est visible sous la forme d’un film.