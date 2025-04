Cette étoile dense et magnétique intrigue les chercheurs par son origine mystérieuse

Un astre extrêmement dense et magnétique intrigue les chercheurs. Son origine ne correspond pas aux théories classiques de formation stellaire. Les dernières observations sèment encore plus de doutes sur sa naissance.

Dans l’immensité de l’univers, certaines étoiles connaissent une fin spectaculaire. À la fin de leur vie, elles s’effondrent sur elles-mêmes, donnant naissance à des objets parmi les plus extrêmes jamais observés, comme les trous noirs et les étoiles à neutrons. Ces vestiges stellaires fascinent les scientifiques depuis des décennies par leurs propriétés physiques hors du commun.

Parmi ces astres fascinants, les magnétars occupent une place particulière. Ils concentrent des champs magnétiques si puissants qu’ils surpassent tout ce qui existe sur Terre. Pourtant, l'origine de l’un d’entre eux, au centre de notre galaxie, baptisé SGR 0501+4516, échappe aujourd’hui aux chercheurs, malgré des années d’observations avec des instruments spatiaux de pointe.

Le magnétar SGR 0501+4516 déroute les scientifiques en échappant au scénario classique de supernova

Découvert en 2008 à l’aide de l’observatoire Swift de la NASA, SGR 0501+4516 était supposé provenir d’une supernova proche appelée HB9. Cependant, des recherches approfondies menées grâce au télescope spatial Hubble et à l’observatoire Gaia de l'Agence spatiale européenne ont remis cette hypothèse en cause. L’analyse précise du mouvement de l’astre dans le ciel a révélé qu’il ne pouvait pas provenir de HB9, ni d’aucun autre vestige connu d’explosion stellaire. Cette découverte renforce l’idée que son origine est beaucoup plus complexe que prévu.

Les scientifiques envisagent désormais d'autres scénarios pour expliquer la naissance de SGR 0501+4516. Il pourrait être bien plus ancien que son âge estimé de 20 000 ans, ce qui expliquerait sa distance actuelle par rapport à un éventuel site d'explosion. Une autre possibilité est encore plus intrigante : ce magnétar serait né de la fusion de deux étoiles naines blanches.

Dans ce cas, une naine blanche aurait accumulé de la matière jusqu'à dépasser une limite critique, provoquant un effondrement sans explosion. Si cette théorie se confirme, SGR 0501+4516 deviendrait un modèle unique pour mieux comprendre des phénomènes comme les sursauts radio rapides, des événements puissants et encore largement inexpliqués.

Source : ESA