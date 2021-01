Une ferme de RTX 3080 pour miner des Bitcoin, comment Facebook Messenger vous espionne, le récap de la semaine

Un Américain touche 27 000 dollars par mois grâce à ses 78 Geforce RTX 3080, Facebook Messenger collecte massivement vos données et les Japonais se sentent abandonnés par Sony, bienvenue dans le récap de la semaine !

En ascension constante depuis près d'un an, le Bitcoin attire les convoitises de nombreux mineurs qui n'hésitent pas à employer les grands moyens pour s'en procurer. Simon Byrne est l'un d'eux : en pleine période de pénurie, il s'est procuré 78 Geforce RTX 3080 qui, selon ses dires, lui rapportent 27 000 dollars par mois. S'il s'est bien évidemment attiré les foudres des joueurs frustrés de ne toujours pas avoir leur carte graphique, Facebook Messenger risque également la polémique après que l'immense quantité de données que collecte l'application a été dévoilée. Xiaomi et Apple, quant à eux, continuent leur bataille commerciale tandis que le Mi 11 remporte deux victoires consécutives : une meilleure bande passante que l'iPhone 12 Pro Max et la tête du classement des smartphones les plus performants de décembre 2020. Pendant ce temps, les Japonais boudent la PS5 après de multiples décisions jugées méprisantes de la part de Sony.

Il gagne 27 000 dollars par mois grâce à son impressionnante ferme de minage

… Composée de pas moins de 78 Geforce RTX 3080. Alors que la carte graphique subit une pénurie qui devrait durer en 2021, cet Américain est parvenu à rassembler un nombre négligeable de CPU, dont le seul but est d'extraire du Bitcoin. Le coût total de l'installation est estimé à 56 000 €. Un investissement réfléchi selon son propriétaire, qui affirme réaliser un bénéfice de 900 $ par jour, soit 27 000 $ par mois. Ces chiffres restent cependant à nuancer d'après certains calculs puisque le cours du Bitcoin est en constante fluctuation, bien qu'il semble perpétuellement à la hausse ces derniers temps. La ferme a également un coût considérable en électricité : 1444 $ par mois. En réalité, il faudrait donc entre 4 et 6 mois à cette dernière pour être rentable.

Facebook Messenger collecte bien plus de données que vous ne le pensez

On comprend désormais pourquoi Facebook peste contre Apple et ses nouvelles règles qui protègent la vie privée. Depuis la mise en place de la politique de l'App Store, qui oblige les développeurs d'application à être totalement transparents sur les données collectées, on peut en effet voir de nos propres yeux l'ensemble des informations que l'entreprise de Mark Zuckerberg détient sur ses utilisateurs. “Nous devons collecter certaines informations pour fournir un service de communication mondial fiable […] Par principe, nous prenons des mesures pour restreindre l'accès à ces informations”, a annoncé Whatsapp suite à ces révélations. Quant à Messenger, elle est l'application championne toute catégorie de la collecte de données : contacts, informations commerciales, adresse, enregistrements vocaux… On ne sait plus où donner de la tête.

Le Mi 11 de Xiaomi bien meilleur que l'iPhone 12 Pro Max sur la bande-passante WiFi

La bataille entre le constructeur chinois et la firme à la pomme continue de faire rage en ce début d'année. Alors que Xiaomi a devancé Apple en devenant le numéro 3 du marché du smartphone en 2020, un nouveau test classe le Mi 11 au-dessus de l'iPhone 12 Pro Max. Et, effectivement, il n'y a pas de débat possible : en plaçant les deux smartphones à distance égale d'un routeur WiFi 6E, le modèle de Xiaomi bénéficie de deux fois plus de bande passante. Oui, mais… il y a un piège : le Mi 11 est le seul des deux téléphones à être vraiment compatible avec la norme WiFi 6E (Extended). Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ses résultats soient meilleurs.

Le Mi 11 est sacré le smartphone le plus puissant de décembre 2020 par AnTuTu

WiFi 6E ou non, le Xiaomi Mi 11 reste le smartphone incontournable du moment. C'est en effet l'avis d'AnTuTu qui lui décerne la première place de son classement mensuel. Il est suivi du Mate 40 Pro+ de Huawei et du Mate 40 Pro standard qui vient compléter le podium. À noter que le SoC Snapdragon 865 a la part belle dans ce classement, en équipant plus de la moitié des appareils présents. Du côté des smartphones milieu de gamme, c'est de nouveau Xiaomi qui rafle la mise avec son Redmi 10X 5G équipé d'un Dimensity 820 de Mediatek. La seconde place revient au Nova 7 Pro de Huawei, suivi par sa version standard à la 3e place. On notera l'arrivée à la 8e place du Redmi Note 9 Pro, un autre smartphone 5G de Xiaomi, dans le classement.

L'idylle entre Sony et le Japon est terminée, la PS5 ne se vend pas

Seulement 240 000 PS5 ont été vendues au Japon 6 semaines après son lancement. On est bien loin du meilleur lancement de l’histoire des consoles aux États-Unis. En réalité, il s'agit même des chiffres de ventes les plus faibles pour une console PlayStation sur le sol nippon, sans compter la PSP. Hideki Yasuda, analyste au sein du cabinet Ace Economic Research Institute, ne mâche pas ses mots : “Sony ne prend pas le Japon sérieux”, a-t-il déclaré avec d'annoncer “un déclin décisif”. Il estime que “si cette tendance venait à perdurer, les ventes de la PS5 sur l'ensemble de son cycle pourraient finir à moins de la moitié de celles de la PS4″. Le déménagement de son siège social aux États-Unis ou encore l'arrêt de la production de PS4 au Japon pourrait expliquer ce conflit entre Sony et son pays d'origine. Ce sont les Japonais eux-mêmes qu'ils le disent : ils sentent méprisés par le géant du divertissement.

Le test de la semaine

Cette semaine, la BMW iX3 a ravi la rédaction en prouvant qu'une version électrique n'avait rien à envier à la version thermique. Ses performances, son confort d'utilisation et ses finitions sont un régal à prendre en main tout au long de son autonomie plus que satisfaisante. Cependant, et bien que BMW a fait des efforts sur cet aspect, le poids du véhicule reste considérable et pourrait jouer des tours à certains. Tout autant, d'ailleurs, que son prix : 69 950 € pour sa version Inspiring et 76 350 € pour sa version Impressive. Un sacré investissement donc, qui fera profiter du SUV les plus intéressés d'entre vous dès mars 2021.