La PS5 réalise le meilleur lancement de l’histoire des consoles aux Etats-Unis

La PS5 est indubitablement un carton plein, en France comme à l’international. En effet, Sony vient de réaliser le meilleur lancement de l’histoire des consoles aux États-Unis, dépassant par la même occasion les records de la PS4.

On le sait, la Playstation 5 est un carton plein depuis son lancement aux États-Unis le 12 novembre 2020, et en France depuis le 19 novembre 2020. Sony l’a confirmé il y a quelques jours sans donner de chiffres, la PS5 est le meilleur lancement de l’histoire du constructeur. En ce vendredi 11 décembre 2020, l’institut NPD Group vient de communiquer les statistiques du marché américain du jeu vidéo pour le mois de novembre 2020.

Selon ces données, Sony peut se targuer d’avoir réalisé « le plus gros mois de lancement pour une console de l’histoire aux États-Unis en termes de quantités vendues et de sommes générés en dollars ». Comme le précise Mat Piscatella, analyste pour NPD Group, les dépenses des consommateurs en consoles de jeu n’ont jamais été aussi hautes en novembre 2020, avec un record de 1,4 milliard de dollars.

La DualSense et la Switch cartonnent à leur tour

« Cette forte croissance est due aux lancements de la Playstation 5 et des Xbox Series. Depuis le début de l’année, les dépenses en hardware ont atteint 4 milliards de dollars, soit 34% de plus qu’en 2019″, ajoute-t-il. Selon NPD Group, la PS5 est donc la console qui s’est le plus vendue durant son mois de lancement, et celle qui a rapportée le plus d’argent sur cette même période. Pas étonnant, lorsque l’on sait que la PS5 et la PS5 Digital Edition sont vendues respectivement à 399 € et 499 €.

En outre, les ventes de DualSense, la manette de la PS5, ont également décollé d’après NPD Group, le contrôleur réalisant ainsi « les plus fortes ventes à l’unité et en dollars pour un mois de lancement d’une manette de console de l’histoire des États-Unis ». Si la PS5 a donc visiblement explosé tous les records aux États-Unis selon NPD Group, la Nintendo Switch s’en sort aussi remarquablement bien puisque la console reste en tête des ventes depuis 24 mois consécutifs, avec un total de 6,92 millions de Switch vendues aux USA.

Pour rappel, il y a malheureusement de fortes chances à ce que les stocks de PS5 ne soient pas réapprovisionnés avant la fin d’année 2020. C’est notamment le cas au Royaume-Uni, où plusieurs magasins ont garanti qu’ils n’allaient pas avoir de PS5 avant 2021.

Source : Ventura Beat