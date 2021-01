Il achète 78 Geforce RTX 3080 pour miner du Bitcoin et gagne 27 000 dollars par mois

Un Américain est parvenu à se procurer pas moins de 78 Geforce RTX 3080 et 65 GTX 1080 Ti pour confectionner une impressionnante ferme de minage. Grâce au cours du Bitcoin à la hausse depuis l'année dernière, il affirme effectuer une rentabilité nette de 900 dollars par jour, soit 27 000 dollars par mois. Dans un contexte de pénurie persistante des cartes graphiques, l'installation n'a pas manqué de faire polémique auprès des joueurs.

La GeForce RTX 3080 de Nvidia est un monstre de puissance qui attire les convoitises de nombreux joueurs à travers le monde. Mais ces derniers ne sont pas les seuls à jeter leur dévolu sur la carte graphique, dont les qualités en manière de minage de Bitcoin ont déjà été prouvées. Un Américain du nom de Simon Byrne a en effet de décider voir les choses en grand : afin de se constituer sa propre ferme de minage, il s'est tout bonnement procuré 78 RTX 3080, ainsi que 65 GTX 1080 Ti.

L'impressionnante installation lui a bien sûr coûté très cher : à raison de 719 € la carte graphique, le total des RTX 3080 vaut à lui seul 56 000 €. Un investissement rapidement remboursé, selon Simon Byrne, qui affirme être rentable de 900 $ par jour, soit 27 000 $ par mois. À ce rythme, il ne lui faudra que deux mois pour être rentable. Rappelons que le cours du Bitcoin a récemment dépassé les 30 000 dollars, ce qui explique ces chiffres importants.

Il se procure 78 Geforce RTX 3080 en pleine pénurie

Des chiffres importants certes, mais qu'il convient de nuancer. En se référant à ses benchmarks, la carte graphique est capable d'extraire chaque jour entre 6,35 et 9,15 dollars d'Ethereum, une cryptomonnaie similaire au Bitcoin. Si l'on rapporte ces résultats au mois, le mineur peut donc espérer gagner entre 15 et 21 000 dollars. Il est également nécessaire de considérer le coût en énergie que demande la plateforme : environ 23,4 kW selon certains calculs, soit l'équivalent de 1 444 dollars par mois au prix de l'électricité à Las Vegas, ville de résidence de Simon Byrne. En prenant tout cela compte, il faudra entre 4 et 6 mois à ce dernier pour être rentable.

Simon Byrne s'est par ailleurs attiré les foudres des joueurs du monde entier, qui font face depuis plusieurs mois à une pénurie de Geforce RTX 3080 qui devrait durer en 2021. Sans en être la cause première, le minage de Bitcoin a largement contribué à cette situation. On rapporte par ailleurs que Nvidia aurait vendu pour 175 millions de dollars de cartes graphiques à ce secteur. Les critiques n'empêchent cependant pas Simon de se dire satisfait de son installation, à laquelle il a même donné un petit nom : Berta 2.