Xiaomi devance Apple et devient le numéro 3 du marché du smartphone

Xiaomi a vendu plus de smartphones dans le monde qu’Apple au cours du troisième trimestre de l’année 2020. Malgré un climat économique difficile, le groupe chinois a écoulé plus de 44,4 millions de téléphones mobiles pendant la période, reléguant le fabricant d’iPhone à la quatrième du classement mondial. En dépit de la pandémie, le marché du smartphone reprend peu à peu des couleurs après plusieurs mois d’effondrement.

D’après un rapport des analystes de Gartner, . Le rapport corrobore les estimations réalisées par le cabinet Canalys fin octobre. Comme prévu, Xiaomi est passé devant Apple. Pour rappel, la firme chinoise était déjà parvenue à devancer Apple en France au deuxième trimestre 2020.

Dans le détail, Xiaomi a vendu 44,4 millions de smartphones au cours du troisième trimestre de l’année, contre 32 millions à la même période en 2019. Grâce à un vaste catalogue de smartphones entrée de gamme, milieu de gamme, ou lorgnant vers le haut de gamme, la firme s’est emparée de 12,1% des parts du marché mondial, en hausse de 34,9% par rapport à l’an dernier.

Sur le même sujet : Les Xiaomi Mi 11 pourraient être présentés dès le mois de janvier 2021

Samsung reste le numéro 1 mondial du marché, devant Huawei

Selon Gartner, Xiaomi a notamment tiré profit de la reprise économique en Chine et du déclin de Huawei à l’international. Acculé par les sanctions américaines et privé de licence Android, Huawei est néanmoins parvenu à conserver la seconde place du classement avec 14,1 des parts de marché, en baisse de 21,3% par rapport à l’an dernier. Boudé par les consommateurs européens, Huawei se maintient grâce à la fidélité des consommateurs chinois. Malheureusement, Huawei devrait rapidement perdre quelques places. Dès le prochain trimestre, Huawei ne pourra plus compter sur les résultats de sa filiale Honor pour gonfler ses bénéfices. Le groupe chinois a en effet revendu Honor à un consortium de plusieurs entreprises.

Grâce à ses solides performances, Xiaomi relègue donc Apple à la quatrième place du classement, juste devant Oppo. Au cours du trimestre, la firme de Cupertino a vendu 40,5 millions d’iPhone. Apple détient 11,1% des parts du marché mondial, en baisse de 0,6%. La sortie tardive des iPhone 12, les premiers iPhone compatibles 5G, n’a pas permis à Apple de redresser le tir à la fin du trimestre. « La légère baisse est principalement due au retard la nouvelle génération d’iPhone 2020, qui, les années précédentes, arrivaient toujours mi / fin septembre. Cette année, le lancement et le début des livraisons ont commencé 4 semaines plus tard que d’habitude » explique Annette Zimmermann, responsable de la recherche chez Gartner.

La pandémie de Covid-19 a en effet bouleversé le calendrier de production d’Apple et une importante pénurie de composants essentiels. Désormais disponibles sur le marché, les nouveaux iPhone devraient mettre un coup de fouet aux résultats d’Apple pour le quatrième trimestre. D’après les premières estimations, les iPhone 12 rencontrent déjà un important succès commercial.

Enfin, notez que Samsung reste le numéro mondial du marché avec 22% des parts et 80,8 millions de smartphones vendus. Comme Xiaomi, le géant sud-coréen a profité de la reprise économique post-confinement et des sanctions contre Huawei. D’après un rapport de Strategy Analytics, Samsung a d’ailleurs réalisé des ventes de smartphones record. Cette solide performance est notamment le résultat du succès des smartphones milieu de gamme du fabricant, les Galaxy A.

Le marché du smartphone se relève progressivement

Globalement, les analystes de Gartner ont enregistré des signes de reprises sur le marché du smartphone. Au cours du troisième trimestre 2020, 366 millions de téléphones se sont vendus dans le monde, en baisse de 5,7% par rapport au troisième trimestre de 2019. La baisse est nettement moins prononcée qu’au cours des trimestres précédents (-20%). Malgré l’arrivée des smartphones 5G et de la période des fêtes de fin d’année, Gartner s’attend à ce que les chiffres restent inférieurs à ceux de 2019 au prochain trimestre.

« Les consommateurs limitent leurs dépenses même si les mesures de confinement ont commencé à s’assouplir. Les ventes mondiales de smartphones ont connu une croissance modérée du deuxième trimestre 2020 au troisième trimestre. C’est dû à la demande refoulée des trimestres précédents » détaille Anshul Gupta, directeur principal de la recherche chez Gartner. Au cours des premiers mois de l’année, la crise sanitaire et économique a freiné les désirs d’achat des consommateurs.

Source : Gartner