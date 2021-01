PS4 : Sony signe l’arrêt de la production de 4 modèles au Japon, place à la PS5

Sony s'apprête à faire table rase de la PS4 en arrêtant la production de 4 modèles au Japon. Un détaillant a en effet fait savoir à ses clients que les consoles en question ne seront plus proposés à la vente, dû au fait qu'il ne serait plus fourni par le constructeur. La transition vers la PS5 rentre ainsi dans une nouvelle phase.

C'est la fin d'une ère. Après 7 ans de bons et loyaux services, la PS4 arrive officiellement en fin de vie. Sony aurait en effet décidé de ne pas poursuivre la production de la console, selon un message d'un détaillant japonais affiché sur ses rayons : “Chers clients, dû à l'arrêt de la production décidé par le constructeur, les produits suivants ne seront plus en stock.”

Les modèles concernés sont la PS4 500 Go Glacier White, PS4 1 To Jet Black, PS4 1To Glacier White, PS4 2 To Jet Black et la PS4 Pro 1To Glacier White. Le constat est le même sur le store en ligne américain de Sony, où la page dédiée à la console indique : “Il n'y a pour le moment aucune perspective de stock disponible pour ce produit à l'avenir”. Après avoir été interrogée sur le sujet, Sony a retiré le message à question.

La PS4 est prête à laisser la place à la PS5

La firme ne semble pas décidée à communiquer officiellement sur la mort de sa bien-aimée console. Et pour cause : elle a tenu à rassurer ses utilisateurs avant le lancement de la PS5 en déclarant que la PS4 allait durer encore des années. S'il est possible que des jeux continuent de sortir sur la plateforme, il semblerait que Sony soit sur le point de se concentrer exclusivement sur sa petite sœur.

Une décision qui paraît logique lorsque l'on jette un coup d'œil aux scores de ventes de cette dernière. La PS5 a en effet réalisé le meilleur lancement de l’histoire des consoles aux États-Unis, et la sauce n'est pas prête de retomber à la vue de la pénurie exceptionnelle actuellement en cours. Notez également que la PS4 Pro est au même prix que la PS5 Digital Edition, à savoir 400€. De quoi convaincre les derniers irréductibles qui hésiteraient entre les deux modèles.

