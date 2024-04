Une expérience encore plus sécurisée sur WhatsApp, la liste des iPhone compatibles avec iOS 18 dévoilée, c’est le récap’ de la semaine

Une nouvelle fonctionnalité dans WhatsApp permet désormais de verrouiller les chats sur votre ordinateur, on connait la liste des iPad et iPhone compatibles avec les futures mises à jour d’Apple, une nouvelle loi pourrait bientôt limiter l’usurpation de plaques d’immatriculation en France, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, AnTuTu lève le voile sur son classement des smartphones les plus puissants du mois de mars et une fuite révèle le nom des iPhone et iPad compatibles avec iOS 18 et iPadOS 18. Pendant que WhatsApp continue d’apporter plus de protection privée à ses utilisateurs, Microsoft tente de décourager l’installation d’utilitaires tels que StartAllBack. L'association 40 Millions d'Automobilistes propose une loi pour éviter les usurpations de plaques d’immatriculation en France.

Vous pourrez bientôt verrouiller vos chats sur vos appareils liés

La confidentialité est toujours au centre des préoccupations de WhatsApp. En effet, la mise à jour 2.24.8.4 de l'application de messagerie s’accompagne d’une nouvelle fonctionnalité visant à sécuriser davantage les chats sur les appareils liés tels que les Mac et PC. Les utilisateurs pourront donc bientôt activer le verrouillage de leurs conversations privées et devront utiliser un code secret pour les ouvrir depuis leurs appareils secondaires.

Vos iPhone et iPad sont-ils compatibles avec iOS 18 et iPadOS 18 ?

Une récente fuite partagée par 9to5Mac lève le voile sur la liste des iPhone et iPad qui pourront recevoir les mises à jour iOS 18 et iPadOS 18. Si Apple n’a encore rien confirmé, on sait que les mises à jour logicielles devraient être déployées d’ici le mois de septembre et de nombreux modèles Apple pourront bénéficier des améliorations qui les accompagnent. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir les appareils compatibles.

Une loi française prévue pour limiter l’usurpation de plaques d’immatriculation

Le nombre d’usurpations de plaques d’immatriculation ne cesse de gonfler depuis 2022 et l'association 40 Millions d'Automobilistes souhaite trouver des solutions pour limiter ce type de fraude. Une nouvelle loi pourrait donc être mise en place pour décourager les activités illégales et protéger les automobilistes. Les fraudeurs seront confrontés à des contrôles beaucoup plus strictes et des sanctions bien plus conséquentes.

Quels sont les smartphones les plus puissants du mois de mars 2024 ?

AnTuTu vient de dévoiler son nouveau classement des smartphones les plus puissants. Au mois de mars, c’est le nouveau Asus ROG Phone 8 Pro qui prend la tête du classement, grâce à son processeur, le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. L’Oppo Find X7 d’ASUS se place en deuxième position, suivi de l’iQOO 12. Le podium des appareils de milieu de gamme les plus performants se composent quant à lui du OnePlus Ace 3V, du Redmi K70E et du Realme GT Neo5 SE.

Windows 11 : Microsoft veut bloquer StartAllBack

Microsoft ne semble pas apprécier que certains utilitaires modifient les éléments principaux de l’interface utilisateur de Windows 11. En effet, le géant du logiciel vient de freiner massivement l’utilisation de l’application StartAllBack en empêchant le téléchargement de nouvelle mise à jour. Il est encore possible aujourd’hui de contourner ce blocage mais cela pourrait devenir plus compliqué à l’avenir avec les futures mises à jour de Windows.

Nos tests de la semaine

Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 : joli design, bonnes performances et bon rapport qualité/prix

Lenovo propose ici un PC portable d’excellente facture pour un prix très compétitif. On adore son design tout en rondeur, son écran OLED 16 :10, ses excellentes performances et sa bonne autonomie. Le Yoga Slim 7i Gen 9 est un ordinateur ultra-portable presque parfait, si l’on met de côté l’absence de Wi-Fi 7 et son poids. Attention si vous êtes un gamer, le Yoga Slim 7i Gen 9 peut beaucoup chauffer en jeu.

Asus Zenbook 14 OLED UM3406 : un très bon ultra-portable à moins de 1000 euros

Le Zenbook 14 OLED UM3406 saura vous séduire grâce à son design premium, sa connectique complète, son bel écran OLED et son processeur puissant. Asus propose ici un excellent ultra-portable à moins de 1000 euros qui gère très bien la chauffe et le bruit et qui pourra tenir toute une journée sans charge. Si l’on apprécie la présence du pavé numérique dans le trackpad, on regrette que le clavier ne soit pas très agréable. Petit bémol, les logiciels Asus ne sont pas très intuitifs.

