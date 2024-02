Netflix qui va de nouveau augmenter ces prix cette année, la liste des appareils compatibles avec iOS 18, c’est le récap

Cette année, Netflix qui va encore une fois augmenter ces prix, une fuite a dévoilé les appareils compatibles avec iOS 18 et une mise à jour surprenante de la PS3, c’est le récap

C’est l’heure du récap du mercredi 28 février 2024. Aujourd’hui, nous avons appris qu’il faut s’attendre à une nouvelle augmentation des prix de Netflix cette année. Ensuite nous vous dévoilons la liste des appareils compatibles avec iOS 18 avant l'officialisation de la nouvelle version du système d'exploitation. Enfin, il y a Sony qui vient de déployer une mise à jour pour la PS3, plus de 17 ans après sa sortie.

NETFLIX PRÉVOIT UNE NOUVELLE HAUSSE DE SES TARIFS EN 2024 ET ÇA COMMENCE À PESER LOURD

Selon un rapport d'UBS Securities, Netflix envisage une nouvelle hausse de ses tarifs en 2024, poursuivant sa tendance à augmenter régulièrement les prix. Cette stratégie, réaffirmée par le PDG Greg Peters, pourrait stimuler la croissance de Netflix de 15 %, contre 7 % en 2023. Malgré les augmentations successives, les abonnés semblent tolérer cette inflation, aidée par l'introduction d'options plus économiques, comme l'abonnement avec publicités.

Lire – Netflix va de nouveau augmenter ses prix en 2024 selon les analystes, ça commence à faire beaucoup

SELON UNE FUITE, VOICI LES APPAREILS QUI SERONT COMPATIBLES AVEC IOS 18

La liste anticipée des appareils Apple compatibles avec iOS 18 a été divulguée, suscitant l'intérêt des utilisateurs d'iPhone et iPad. Selon les fuites, la mise à jour sera disponible pour les iPhones lancés à partir de 2018, incluant les modèles de l'iPhone SE (2e génération) jusqu'au plus récent iPhone 15 Pro Max. Pour les iPads, seuls ceux équipés de puces A10 et A10X Fusion seraient exclus. Ces informations, bien que non officielles, proviennent d'une source réputée fiable. La confirmation est attendue lors du prochain WWDC en juin.

Lire – iOS 18 : la liste des appareils compatibles a fuité, la voici

PLUS DE 17 ANS APRÈS SON LANCEMENT, LA PS3 REÇOIT DE MANIÈRE INATTENDUE UNE NOUVELLE MISE À JOUR

Sony a récemment surpris les fans en déployant une mise à jour inattendue pour la PS3, une console lancée il y a 17 ans et qui a profondément marqué l'industrie. Cette version 4.91, qui ne nécessite que 200 Mo, se focalise sur l'amélioration des performances et de la stabilité, notamment en renforçant la sécurité. Cela témoigne de l'engagement de Sony envers une console qui, malgré l'émergence de nouvelles générations comme la PS4 et la PS5, garde une communauté d'adeptes attachés à ses jeux emblématiques.

Lire – La PS3 a droit à une nouvelle mise à jour surprise, plus de 17 ans après sa sortie