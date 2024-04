Windows 11 refuse de se mettre à jour, OneUI 6.1 crée des bugs, c’est le récap’

Windows 11 ne se met pas à jour si vous utilisez un logiciel en particulier, OneUI 6.1 crée un bug gênant sur les Galaxy S23, Google veut remplacer les JPEG par un nouveau format, c'est le récap' !



Il y a des questions auxquelles on veut absolument une réponse. Par exemple pourquoi Mario a-t-il une tenue rouge ? Ou comment font les étoiles pour paraître plus jeunes ? Maintenant que votre curiosité est rassasiée, plongez-vous dans les actualités marquantes de la journée du 5 avril 2024.

Windows 11 ne se mettra plus à jour si vous avez installé ce logiciel

Microsoft a beau revoir régulièrement l'interface de Windows, certaines personnes n'y trouvent pas leur compte et installent des logiciels transformant plus ou moins en profondeur des éléments centraux su système. La barre des tâches ou le menu Démarrer par exemple. L'un de ces programmes populaires empêche désormais de procéder aux mises à jour de Windows 11 s'il est installé sur la machine. Une solution de contournement existe, mais elle est sûrement temporaire.

Plus de détails : Windows 11 – Microsoft bloque les mises à jour si vous utilisez ce logiciel

OneUI 6.1 introduit un bug gênant sur les Galaxy S23

La mise à jour One UI 6.1 était attendue par de nombreux détenteurs de smartphones Galaxy. C'est notamment elle qui apporte à plusieurs modèles les fonctionnalités IA jusque là exclusives aux Galaxy S24. Les propriétaires de S23 ont cependant vite déchanté. Depuis le passage à la 6.1, la surcouche de Samsung fait des siennes et l'écran du mobile ne répond plus par moment. La faute au fil Discover de Google apparemment. Il existe heureusement une solution que nous vous détaillons.

Plus de détails : One UI 6.1 – les bugs s’empilent sur Galaxy S23, le fil Discover ralentit le smartphone

Google annonce le remplaçant du format JPEG

Qui ne connaît pas le format JPEG, ou JPG, utilisé depuis des décennies sur Internet ? Son avantage principal est qu'il réduit fortement le poids du fichier final, mais au prix d'une compression qui affecte la qualité de l'image ou de la photo. Google veut y remédier avec un nouveau format, le JPEGLI. Sa promesse : tout simplement faire comme son grand frère, mais en mieux, à savoir compresser au maximum sans impacter ou presque le rendu.

Plus de détails : Google veut remplacer les JPEG par un nouveau format, que va-t-il changer ?