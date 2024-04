La liste des iPhone éligibles à iOS 18, le Top 10 AnTuTu de mars 2024, c’est le récap

La liste des iPhone éligibles à iOS 18 est maintenant connue, AnTuTu dévoile son Top 10 des smartphones Android les plus puissants, Google revoit sa collecte des données personnelles en mode Incognito, c'est le récap des actualités du mardi 2 avril 2024.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce mardi 2 avril 2024 ? Tout d'abord, nous avons évoqué ce projet potentiellement révolutionnaire d'une université. Pour résumer, ces experts travaillent sur une autoroute spéciale capable de recharger les batteries des voitures électriques en marche. Un premier tronçon doit d'ailleurs être installé aux Etats-Unis et servira donc de test grandeur nature.

Dans un autre domaine, nous avons abordé cette mauvaise nouvelle pour les propriétaires de Galaxy S20 et de Galaxy Z Fold 2. Pour cause, Samsung a confirmé qu'il allait réduire la voilure sur les déploiements de mises à jour de sécurité sur ces deux appareils. Désormais, les deux smartphones ne recevront plus qu'une mise à jour tous les trois mois. L'obsolescence approche à grands pas.

Mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il fallait impérativement retenir dans l'actualité ce mardi 2 avril 2024.

La liste des iPhone éligibles à iOS 18

Alors qu'on attend toujours la liste officielle des iPhone éligibles à iOS 18, une fuite tout juste publiée sur la toile prétend savoir quels seront les modèles concernés par une migration vers la nouvelle version de l'OS d'Apple. On retrouve notamment dans cette liste l'ensemble des iPhone 11 jusqu'à tous les iPhone 15, en passant par les iPhone SE de 2e et 3e génération.

AnTuTu présente son Top 10 des smartphones Android les plus puissants

Comme d'habitude, AnTuTu vient de présenter son classement mensuel des smartphones Android les plus puissants. Ainsi, le Top 10 de mars 2024 récompense notamment l'Asus ROG Phone 8 Pro, mais aussi le Find X7 d'Oppo ou encore le Vivo X100 et le iQOO 12.

Google est contraint de revoir sa collecte de données en mode Incognito

On sait depuis bien longtemps que Google collecte et stocke les données personnelles des utilisateurs qui naviguent en mode Incognito. Un comble, alors qu'on pourrait penser légitiment que ce mode nous éviterait ce genre de pratique. Après un procès long de 4 ans, Google a été contraint de revoir ses méthodes concernant le mode Incognito. Ainsi, la firme de Mountain View va notamment supprimer l'ensemble des données collectées précédemment en mode Incognito, ou encore ajouter une option pour bloquer les cookies tiers par défaut dans ce mode là.

