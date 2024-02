Une nouvelle mise à jour pour WhatsApp, Google Pay tire sa révérence aux USA, c’est le récap’ de la semaine

La section Statut de WhatsApp évolue, l’application Google Pay sera bientôt remplacée par Google Wallet aux États-Unis, une faille de sécurité du Wi-Fi met en danger les données personnelles des utilisateurs Android, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous utilisez Android, sachez qu’une faille sécurité du Wi-Fi pourraient rendre vos données vulnérables. Alors que l’affichage des Statuts de l’application WhatsApp a droit a une nouvelle conception, Microsoft déploie Windows 11 23H2 pour les PC éligibles et corrige un vieux bug sur Windows 11.

WhatsApp : le design de la section Statut évolue

WABetaInfo a révélé que la section Statut de WhatsApp s’apprêtait à changer de design. En effet, les utilisateurs pourront désormais plus facilement voir les mises à jour de statuts de leurs contacts grâce à des aperçus. La nouvelle conception est actuellement en phase de test bêta. Il faudra donc attendre encore plusieurs semaines avant de pouvoir profiter de la nouvelle barre de statut de l’application de messagerie instantanée.

Android : de nombreux utilisateurs voient leurs données mises en danger

Les appareils Android sont à nouveau la cible des pirates. En effet, une nouvelle faille de sécurité du Wi-Fi a été révélée et met en danger les données de plus de 2 milliards d’utilisateurs. Espionnage, usurpation d’identité, récupération de données personnelles et risques de vol de mot de passe, nos systèmes sont vulnérables et on vous invite une nouvelle fois à mettre à jour régulièrement vos appareils.

Windows 11 : la mise à jour 23H2 s’imposera bientôt

Que vous souhaitiez changer ou non, Microsoft a annoncé le déploiement imminent de la mise à jour de Windows 11 23H2 sur tous les PC compatibles encore sous la version 21H2 ou 22H2. Il s’agit d’une mise à jour automatique qui permettra aux ordinateurs de profiter de la dernière version du système.

Un bug sur Windows 11 enfin corrigé par Microsoft

En juin 2023, la mise à jour KB5027303 s’accompagnait d’un bug très contraignant pour les utilisateurs qui peinaient parfois à enregistrer leur écran ou à lancer une vidéo. Un correctif avait été temporairement déployé mais la version KB5034204 corrige enfin le problème pour de bon. Rendez-vous dans les Mises à jour facultatives des Options Avancées de vos Paramètres pour télécharger la mise à jour.

Les USA disent Adieu à Google Pay

Google vient d’annoncer que Google Wallet remplacerait bientôt Google Pay aux USA. Une transition prévue pour simplifier les paiements mobiles des utilisateurs. Une évolution qui sera effective dès le 4 juin 2024. Par la suite, l’application ne fonctionnera plus mais le site web restera accessible. Les utilisateurs pourront donc continuer à gérer leurs cartes bancaires et leur argent.

Notre test de la semaine

Final Fantasy VII Rebirth : un excellent jeu qui régalera les fans

Avec son monde immense, son scénario bien ficelé, ses mini-jeux et son excellente ambiance musicale, Final Fantasy VII Rebirth devrait réjouir les fans. Lors de notre test, nous avons adoré les relations entre les personnages au cœur du gameplay et le niveau de détail des villes. Cela étant dit, nous n’avons pas été impressionnés par la réalisation graphique et nous aurions aimé croiser plus d’ennemis dans les phases d’exploration.

