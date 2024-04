AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de mars 2024

Comme chaque mois, AnTuTu vient de dévoiler un nouveau classement mis à jour des smartphones les plus puissants du moment. Cette fois-ci, c’est un smartphone gaming qui prend la première place.

Le nouveau classement AnTuTu de mars 2024 est là, et il est bien différent de celui du mois précédent. En première position, on retrouve cette fois-ci le récent Asus ROG Phone 8 Pro, dont nous avons pu tester l’une des versions dans nos colonnes. Ce dernier est propulsé par le dernier Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

On retrouve ensuite l’Oppo Find X7 d’ASUS et son Dimensity 9300 signé MediaTek. Ce dernier n’était malheureusement pas arrivé en France, mais nous devrions bien avoir droit aux prochaines versions, comme l’a récemment confirmé le fabricant chinois au cours d’un de ses événements. Il est d’ailleurs plus performant que le modèle Find X7 Ultra, qui occupe la dernière place. Sinon, le classement abrite d’autres modèles qui ne sont pas disponibles chez nous, comme les Vivo X100, ou encore les iQOO 12.

Quels sont les smartphones de milieu de gamme les plus performants en mars 2024 ?

Le top 10 des smartphones les plus puissants du moment est accompagné par un autre top 10, celui des appareils de milieu de gamme. En haut du classement, on retrouve le tout nouveau OnePlus Ace 3V, propulsé par le nouveau Snapdragon 7+ Gen 3. Cette dernière vient tout juste de sortir, et devrait se retrouver dans bon nombre de smartphones de milieu de gamme cette année.

Il est suivi du Redmi K70E et de son Dimensity 8300 Ultra, puis des realme GT Neo5 et Redmi Note 12 Turbo et leur Snapdragon 7+ Gen 2. Cette puce a déjà un an, mais offre toujours des performances bien au-dessus du lot. C’est la même que l’on retrouve dans le Poco F5 de Xiaomi, la version internationale du modèle Turbo de Redmi.

Le Poco F6 sera donc probablement l’un des smartphones à surveiller de près au cours des prochains mois, car on s’attend à ce qu’il occupe de nouveau les premières places du classement. On sait qu’il devrait être équipé de la nouvelle puce Snapdragon 8s Gen 3 de Qualcomm, qui est essentiellement un Snapdragon 8 Gen 3 bridé. Elle devrait également alimenter le prochain Nothing Phone 3, mais ce dernier ne devrait pas être assez abordable pour figurer dans ce classement des smartphones de milieu de gamme.