Ce métro fonctionne grâce à 3 disquettes depuis 26 ans, la ville craint une catastrophe

Toutes les rames de métro de cette grande ville continuent de rouler chaque matin grâce à des disquettes depuis 1998. La modernisation du système n'est pas pour tout de suite et la ville craint le pire.

Quand vous montez dans un métro, qu'il soit automatisé ou non, vous ne pensez pas à toutes les infrastructures et à la complexité du système qui permettent son fonctionnement. Spontanément, vous imaginez sûrement des ordinateurs reliés à un réseau central avec tout un tas de logiciels spécialisés fonctionnant de concert pour organiser la circulation des rames sans incident, le tout surveillé par plusieurs personnes. C'est à peu prêt le cas, sauf que parfois, la réalité est bien plus surprenante.

Il existe en effet un métro qui repose sur l'utilisation de 3 disquettes. Oui, celles dont on se servait sur nos PC avant l'arrivée du CD-ROM. Vous pensiez qu'elles avaient disparues ? Détrompez-vous : l'armée américaine s'en servait encore pour guider ses missiles nucléaires en 2016. Même le Japon, pays pourtant à la pointe de la technologie, a attendu 2024 pour s'en débarrasser définitivement. Et ici, cela fait 26 ans que le métro de cette ville s'en sert chaque jour.

Dans cette grande ville, les rames du métro circulent grâce à une disquette

Dans la ville américaine de San Francisco, les équipes en charge du métro ont un rituel quotidien : ils insèrent des disquettes contenant un programme clé du réseau de transport. “Le système qui contrôle automatiquement nos rames à l'intérieur du métro“, précise Mariana Maguire du projet de contrôle des trains à la SFMTA (San Francisco Municipal Transportation Agency). “C'est comme si vous perdiez la mémoire toutes les nuits et que chaque matin, quelqu'un devait vous dire « voici qui tu es, quel et ton but et ce que tu dois faire aujourd'hui »“.

Depuis l'adoption des disquettes en 1998, le métro de San Francisco continue de les utiliser malgré leur durée de vie estimée à 25 ans maximum. Jeffrey Tumlin, son directeur, est pourtant conscient des risques : “actuellement, le système fonctionne bien, mais nous savons que chaque année qui passe augmente le risque de dégradation des données contenues sur les disquettes et qu'à un moment donné, il y aura une défaillance catastrophique“. Une déclaration qui ne rassure pas, d'autant que la modernisation n'est pas pour de suite. Elle devrait prendre au moins 10 ans et coûter des centaines de millions de dollars selon Tumlin.

Source : ABC7 News