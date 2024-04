Test Asus Zenbook 14 OLED UM3406 : le meilleur ultra-portable sur son segment de prix

Sommaire Prix et disponibilité

Asus décline son Zenbook 14 OLED avec un processeur AMD Ryzen, quelques mois après la sortie de la version Intel Core Ultra. Un ultra-portable qui mise non seulement sur son CPU, mais aussi sur son bel écran OLED, son châssis fin et léger ainsi que sur son prix réduit. Le meilleur ordinateur nomade du marché ?

Au CES, Asus a présenté ses nouveaux ordinateurs portables, dont le Zenbook 14 OLED UX3405 que nous avions testé dans la foulée. Un produit qui avait la particularité d’embarquer un processeur Intel Core Ultra. Aujourd’hui, nous testons le même PC, mais avec un processeur AMD Ryzen : le Zenbook 14 OLED UM3406.

Nous avions déjà été grandement séduit par le Zenbook 14 OLED Intel, mais qu’en est-il de cette version ? L’inclusion d’un CPU Ryzen 7 promet des performances similaires pour un prix beaucoup moins élevé, mais est-ce réellement le cas ? Nous allons le voir tout de suite dans ce test rapide.

Prix et disponibilité

Le Zenbook 14 OLED UM3406 est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. Il est commercialisé en une seule version – avec un processeur Ryzen 7 8840HS et 16 Go de RAM – au prix de 999 euros chez certains sites marchands comme Boulanger (il est à 1199 euros sur le site officiel d’Asus). C’est beaucoup moins que la version Intel Core Ultra 7, qui est vendu entre 1299 euros et 1499 euros ! Sur le papier, nous avons donc une vraie affaire. Qu’en est-il dans la pratique ?

Asus ZenBook 14 OLED (UM3406) Ecran OLED non tactile de 14 pouces

2880 x 1800 pixels

120 Hz Dimensions 31 x 22 x 1,49 cm Poids 1,2 kg CPU AMD Ryzen 7 8840HS GPU AMD Radeon Graphics RAM 16 Go Stockage 1 To Connectique - 2 x Thunderbolt 4

- 1 x USB-A 3.2

- 1 x HDMI 2.1

- 1 x port Jack 3.5 mm

Prix A partir de 999 euros

Un design qui mise sur l’efficacité

Cette version Ryzen de l’Asus Zenbook 14 OLED reprend logiquement le même châssis que la version Intel. On retrouve donc un capot en aluminium sobre (noir ici) avec pour décoration le logo premium d’Asus.

Un ordinateur aussi fin que léger, puisqu’il ne pèse que 1,2 kilo pour 1,5 cm d’épaisseur. Il peut donc se transporter très facilement dans un sac, d’autant plus que son chargeur n’est pas plus gros que celui d’un smartphone. Seul écueil ? L’absence de sacoche de transport, d’autant plus que le capot arrière marque et raye facilement. Pour un produit premium, c’est toujours dommage d’être encore obligé d’investir à côté.

Pour la connectique, Asus va droit au but avec deux ports Thuberbolt 4, un port USB 3.2 Type-A, un port HDMI 2.1 ainsi qu’un port Jack 3.5 mm. C’est suffisant pour du travail sur le pouce ou dans un bureau, où l’utilisateur peut être amené à brancher un écran externe. Pratique.

Le clavier est le point faible de ce Zenbook, avec des touches à la course trop longue et une sensation de mollesse. Dommage, car cela ne rend pas l’écriture très agréable, même si nous avons connu bien pire. Il est rétroéclairé sur quatre niveaux et ne bénéficie pas de pavé numérique. Ce dernier est en réalité présent au sein même du trackpad, puisque le pavé s’y affiche en surbrillance avec un habile jeu de lumière. Une fonctionnalité qu’Asus met en avant depuis plusieurs années et qui se montre toujours efficace et utile.

On remarque l’apparition de la touche Copilot sur le clavier, en lieu et place de la touche Fn de droite. L’outil de Microsoft n’étant pas encore disponible en France, elle se montre donc inutile pour le moment (elle ne fait qu’afficher les Widgets de Windows 11). Le bon côté des choses, c’est que le Zenbook est « futureproof » et donc prêt à accueillir les outils IA de la firme de Redmond. On prend note.

Enfin, nous avons une partie écran qui pivote à 180 degrés par rapport au clavier. Le ratio écran/façade est de 85% et on remarque des bords en plastique (signalons que nous avions testé la version tactile du Zenbook 14 OLED Intel Ultra, et qu’il avait donc des bords en verre). Sur la tranche supérieure, on retrouve une caméra IR qui permet de déverrouiller son PC grâce à Windows Hello. On apprécie particulièrement la présence d’un cache physique pour la sécurité. Une fonctionnalité qui devrait être de mise pour tous les produits du marché.

En résumé, Asus sait y faire au niveau du design et le montre encore avec ce PC. Le Zenbook 14 OLED n’est certes pas le plus bel ordinateur du marché, ni même le plus original, mais il a le mérite de proposer un design ergonomique, pratique, léger et agréable. On pourrait lui reprocher son clavier pas au niveau du reste, mais sorti de ça, la copie rendue est excellente.

Un écran OLED de grande qualité

Le Zenbook 14 OLED est équipé d’un écran (OLED il va de soi) non tactile de 14 pouces et d’une définition de 2880 x 1800 pixels. La dalle propose également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui apporte un confort supplémentaire par rapport au 60 Hz, classique. Des caractéristiques tout ce qu’il y a de plus classique pour ce type de produit premium.

Techniquement, cet écran ne diffère en rien de la version Intel que nous avions testé il y a quelques semaines, mise à part l’absence de tactile. La technologie OLED apporte toujours un gros plus par rapport à l’IPS LCD, avec des contrastes quasi-infinis. Concrètement, les noirs sont très profonds et les blancs éclatants, ce qui donne une lisibilité parfaite surtout dans des séries ou des jeux. La luminosité est toutefois le point faible de cette technologie, avec un pic à 400 cd/m² ici. Ajoutons à cela un traitement des reflets aux fraises et nous avons un ordinateur très difficile à utiliser à l’extérieur, l’écran étant illisible. C'est le seul défaut notable sur ce segment.

Le calibrage d’Asus se montre très maîtrisé, avec une température à 6500K, soit la norme vidéo. Sur un affichage blanc, l’image ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. Au sein du logiciel MyAsus, la marque propose plusieurs profils. Nous conseillons le sRGB qui affiche un Delta E moyen à 1,2 (en dessous de 3 étant excellent) ce qui est synonyme de couleurs fidèles. Ceux qui veulent une image plus flatteuse pour les yeux peuvent se tourner vers le DCI P3, qui rend les couleurs primaires fluos. Un mode appréciable en jeu ou pour visionner un film. Bref, un bon calibrage et qui a le mérite d’être personnalisable.

Une partie technique très réussie

Notre modèle de Zenbook 14 OLED embarque un processeur AMD Ryzen 7 8840HS (8 cœurs, 16 threads) épaulé par 16 Go de RAM. Un processeur qui mise également sur l’intelligence artificielle, tout comme ses homologues Intel. Pour l’instant, cela ne se limite qu’aux promesses, puisque nous verrons les applications petit à petit dans le futur. Ajoutons à cela la présence d’un iGPU AMD Radeon Graphic pour compléter le tableau.

Nous avons lancé nos benchmarks habituels dessus et les résultats obtenus montrent un processeur plus puissant que son équivalent Intel, surtout dans la partie graphique. Concrètement, le Ryzen 7 est un ordinateur performant, capable de faire tourner les logiciels les plus gourmands du marché sans trembler, mais aussi quelques jeux.

C’est au niveau de la partie graphique que le Zenbook 14 OLED Ryzen impressionne. Nous avons lancé Red Dead Redemption 2 avec les graphismes en moyen, et il culmine à 37 images par seconde. Baldur’s Gate 3, quant à lui, atteint les 30 images par seconde en low. Difficile de le comparer avec la version Intel Ultra du Zenbook 14, les pilotes Intel Arc n’étant pas disponibles au moment de notre précédent test, mais c'est très bien pour un ultrabook.

Nous pouvons toutefois mettre ces résultats en corrélation avec d’autres machines testées depuis et équipés d’un Intel Arc, comme le Galaxy Book 4 Pro 360 ou encore la MSI Claw. Si l’Arc permet aussi de jouer sereinement, ils nous ont livré des résultats inférieurs. Avantage AMD sur le gaming, donc. Rappelons tout de même que le Zenbook 14 OLED n’est évidemment pas un PC de jeu, mais il pourra tout de même divertir entre deux sessions de travail, à condition de ne pas lui en demander trop. Un très bon point.

Le tout s’accompagne d’une excellente gestion de la chauffe et du bruit. Lorsque le Zenbook est mis à l’épreuve, il reste silencieux et frais, avec un CPU qui ne dépasse pas les 65 degrés et un GPU à 75 degrés. Comme on peut le voir, le châssis ne dépasse pas les 44 degrés entre le clavier et l’écran, avec une pointe à 51 degrés en-dessous. L’air chaud est à la fois expulsé dans la charnière, mais aussi dans les aérations situées sur la tranche gauche. Une fraicheur qui est accompagnée par le silence des ventilateurs, qui ne dépassent pas les 42 décibels. On entend bien un souffle, mais il reste très discret. Bref, le ZenBook 14 OLED version Ryzen est puissant, capable de faire tourner aussi bien les logiciels gourmands que quelques jeux en faisant des concessions, le tout en gérant parfaitement sa chauffe. Que demander de plus ?

Côté autonomie, le Zenbook 14 OLED version Ryzen apporte les mêmes résultats que son homologue Intel. En lecture de vidéo en streaming, nous titillons les 12 heures et en utilisation bureautique classique, on dépasse les 14 heures (luminosité de l’écran placée à 50%). De fait, il est tout à fait possible de tenir une journée entière en laissant son chargeur à la maison, qui de toute façon se montre petit, léger, et peut donc être aussi transporté facilement. Un vrai ultra-portable, dans le premier sens du terme.

Alors, on achète ?

Le Zenbook 14 OLED est un excellent ultra-portable. Techniquement impeccable, doté d’un design convaincant et agréable à utiliser, il jouit en plus de cela d’un excellent rapport qualité/prix. Notre modèle de test peut en effet se trouver à 999 euros et à ce tarif, il est difficile de trouver mieux sur le marché pour configuration équivalente.

Un prix séduisant que l’ont doit surtout à la présence d’un processeur Ryzen, pas moins performant que son homologue Intel, mais moins cher. Un modèle qui mérite tout votre intérêt si vous cherchez un ultra-portable léger, performant, avec un bel écran et que vous ne voulez pas vous ruiner. Oui, il a des défauts, comme un clavier pas franchement agréable et des logiciels Asus préinstallés peu intuitifs, mais il s’agit du meilleur sur son segment de prix, tout simplement.