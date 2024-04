iOS 18 : voici la liste des iPhone qui devraient recevoir la mise à jour cet automne

Apple n’a pas encore officiellement dévoilé iOS 18, mais une fuite prétend déjà savoir quels iPhone et iPad seront compatibles avec les mises à jour qui seront introduites dès l’été prochain.

Alors qu'Apple se prépare à dévoiler iOS 18 et iPadOS 18 lors de la WWDC 2024 en juin, de nouvelles fuites permettent de savoir quels appareils seront éligibles aux prochaines mises à jour logicielles qui devraient être déployées autour du mois de septembre.

Selon une fuite fiable sur les réseaux sociaux citée par 9to5Mac, tous les iPhone fonctionnant actuellement sous iOS 17 devraient recevoir la mise à jour iOS 18 lorsqu'elle arrivera dans le courant de l'année. Si c'est le cas, cela signifie que plusieurs dizaines d’iPhone seront bien compatibles avec iOS 18.

Quels seraient les iPhone compatibles avec iOS 18 ?

Voici la liste de tous les modèles qui devraient recevoir iOS 18 d’ici quelques mois seulement :

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max, XR

iPhone SE (2e et 3e génération)

Sans surprise, la prochaine série d'iPhone 16 d'Apple, composée des iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, sera livrée avec iOS 18. La compatibilité de l'iPad avec l'iPadOS 18 est légèrement différente. Des fuites suggèrent qu'Apple prévoit d'abandonner la prise en charge de quelques anciens modèles d'iPad Pro – en particulier l'iPad Pro 12,9 pouces de 2e génération et l'iPad Pro 10,5 pouces de 2e génération de 2017. Cependant, l'iPad 7e génération de 2019, plus abordable et équipé de la puce A10 Fusion, devrait toujours être pris en charge.

Voici donc les iPad qui devraient recevoir la mise à jour iPadOS 18 :

iPad (2019 et plus récents)

iPad mini (2019 et versions plus récentes)

iPad Air (2019 et versions plus récentes)

iPad Pro (2018 et versions plus récentes)

Il s’agit donc d’une décision intéressante de la part d'Apple de supprimer les modèles d'iPad Pro 2017 qui utilisent la puce A10X Fusion légèrement plus puissante par rapport à l'A10 dans l'iPad 7e génération toujours pris en charge. Il reste maintenant à voir si Apple confirmera tout cela lors de sa conférence.