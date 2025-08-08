Après les prix, on connait la date de sortie des ROG Xbox Ally, les consoles portables d’Asus

Les ROG Xbox Ally sont la promesse d'une expérience Xbox en portable et en local. La date de sortie n'est pas officielle, mais une source de confiance la dévoile en avance.

La date de sortie exacte de l'Asus ROG Xbox Ally se précise. On savait jusqu'ici qu'il fallait s'attendre à une commercialisation à l'automne, probablement au mois d'octobre, et voilà que Dealabs nous apprend que les deux consoles portables seront disponibles à partir du 16 octobre 2025. La même source avait déjà révélé que les précommandes seraient ouvertes le 20 août 2025, à l'occasion de la Gamescon de Cologne.

Les ROG Xbox Ally seront vendues sur le Microsoft Store, chez les commerçants qui ont pignon sur rue de type Micromania, Boulanger, Amazon, Cdiscount et autres, et sans doute également sur la boutique officielle d'Asus. On sait connait déjà pas mal d'informations au sujet des ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, mais Microsoft nous en dira encore plus lors d'une conférence diffusée en direct le 20 août à 15h (heure de Paris).

La ROG Xbox Ally débarque mi-octobre

Le prix des ROG Xbox Ally avait déjà fuité il y a quelque temps. Le modèle de base devrait coûter 599 euros et constitue une porte d'entrée sur ce segment, la ROG Ally Z1, console portable d'Asus la moins chère du moment, ayant été lancée à 699 euros à ses débuts. La configuration haut de gamme, la ROG Xbox Ally X, serait proposée au tarif de 899 euros, tout comme l’Asus ROG Ally X, qui nous avait convaincu il y a un an.

Après avoir sorti plusieurs modèles de consoles portables au cours des dernières années, on sait qu'on peut faire confiance à l'expertise d'Asus en la matière. La grande particularité de ces nouveaux modèles estampillés Xbox est qu'ils sont équipés d'un bouton Xbox, qui ouvre la GameBar de Windows. Cette interface permet d’accéder rapidement aux derniers jeux lancés, d'accéder à des données liées aux performances en jeu, de prendre des captures ou d'enregistrer l'écran… Nous avons presque un launcher Xbox dédié sur ces ROG Xbox Ally.

Les joueurs accèdent à leurs titres Xbox PC, mais aussi à ceux des autres plateformes comme l'Epic Games Store ou Steam. Le Game Pass est bien sûr pris en charge.