La ROG Xbox Ally n’est même pas encore sorti que les scalpers la vendent déjà 2500 dollars, c’est de pire en pire

Si vous aviez prévu de précommander la ROG Xbox Ally, vous préférerez en théorie passer par des revendeurs officiels. On ne peut que vous conseiller de vous fier à votre instinct et de ne pas vous rendre sur eBay. En effet, les scalpers n'ont même pas eu la patience d'attendre la sortie officielle pour déjà proposer la console à un prix exorbitant.

Plus que quelques jours à attendre avant de pouvoir mettre la main sur la fameuse Xbox portable. L'Asus ROG Xbox Ally, de son vrai nom, sera en effet commercialisé à partir du 16 octobre prochain. Toutefois, il est d'ores et déjà possible de la précommander auprès de revendeurs officiels. On s'attend forcément à des chiffres de ventes conséquents, tant la console est attendu depuis longtemps par les joueurs.

Un engouement qui n'a forcément pas échappé aux scalpers. Non contents de régulièrement gâcher les sorties de consoles et autres appareils très prisés par les utilisateurs, ces derniers se sont cette fois surpassés. Comme l'ont repéré nos confrères de Tom's Hardware, la console est d'ores et déjà listé sur eBay… alors qu'elle n'est même pas sorti. Comme vous vous en doutez, il n'est pas question ici de la vendre à un prix intéressant.

Les scalpers n'attendent même plus la sortie des consoles pour les vendre

Tant qu'à faire, les scalpers ont visé la ROG Xbox Ally X, la version premium à 899€ de la console, afin de maximiser les profits. On peut dire qu'ils ne manquent pas d'ambition, puisque l'on a aperçu des annonces grimpant à 2500 dollars. Visiblement les scalpers parient sur une très forte demande. On n'a plus qu'à espérer qu'ils se trompent et qu'ils perdent leur mise, comme cela a déjà été le cas par le passé.

Mais alors pourquoi ceux-ci proposent-ils déjà une console qui n'est pas encore sortie ? Il y a fort à parier que ceux-ci espèrent que les précommandes arrivent à sec et que les joueurs les plus pressés se ruent sur eBay à la recherche d'une solution. Si vous en faites partie, n'ayez crainte : la console est encore bel et bien disponible en précommande chez les revendeurs officiels. Qui plus est, parfois même en promotion.

