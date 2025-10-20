Microsoft ne croirait pas en sa console portable ROG Xbox Ally, voici pourquoi

Selon une source du youtubeur Moore's Law Is Dead, Microsoft ne serait pas très confiant concernant le succès de sa console portable ROG Xbox Ally. Voici ce qui le laisse fortement penser.

Avec l'explosion du marché des consoles de jeux vidéo portables démarrée par le Steam Deck de Valve, ce n'était qu'une question de temps avant que Microsoft ou Sony dégaine leur modèle. C'est le firme de Redmond qui a été la plus rapide. Les rumeurs d'une Xbox portable enflaient depuis des mois et finalement, la Asus ROG Xbox Ally voit le jour. Même deux : le modèle standard et une version plus puissante appelée Asus ROG Xbox Ally X.

Bien qu'étant une bonne alternative à un ordinateur taillé pour le jeu, la machine reçoit un accueil plutôt mitigé. La faute à un prix d'entrée élevé, 899 € pour la version X et 599 € pour la standard. D'autant que la puissance n'est pas vraiment au rendez-vous. De quoi semer le doute dans l'esprit des acheteurs potentiels, et peut-être même dans celui de Microsoft. C'est en tout cas ce que l'on peut conclure suite aux révélations partagées par le youtubeur Moore's Law Is Dead.

La console portable ROG Xbox Ally ne convaincrait pas son propre fabricant

Un “vendeur américain majeur” a expliqué ceci au vidéaste : “Je comparerai les stocks de lancement de la Xbox Ally X à ceux de la [carte graphique Nvidia] RTX 5080. […] Nous avons des centaines d'exemplaires pour la sortie, pas des milliers. Donc, plus que la [RTX] 5090 au lancement, mais très loin de ce que à quoi les autres consoles [portables] ont eu droit dans le passé“. Microsoft aurait fabriqué peu d'appareils. Une stratégie courante quand une entreprise n'est pas sûre du succès de son produit, ou le sous-estime.

Lire aussi – La ROG Xbox Ally ne vous convainc pas ? Ces nouveautés à venir pourraient bien vous faire changer d’avis

Le vendeur note aussi qu'il y a plus de stocks pour la ROG Xbox Ally standard, sauf que “personne ne veut de ce modèle“. Pire : il n'a “aucune indication que la Xbox Ally X recevra un réapprovisionnement régulier“. Si la comparaison avec Nvidia va jusqu'au bout, il faudra attendre des mois avant de revoir la console en vente une fois les exemplaires actuels épuisés.