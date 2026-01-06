Une batterie solide à recharge ultra rapide dès 2026, voilà la promesse de cette startup

Donut Lab, une startup finlandaise, annonce la production d'une batterie à l'état solide pour véhicules électriques avec une mise en circulation au premier trimestre 2026. La fiche technique a de quoi faire tourner la tête.

Il y a une arlésienne dans le monde des véhicules électriques. C'est d'ailleurs bien dommage puisqu'elle pourrait le transformer en profondeur. Nous parlons des batteries à l'état solide. Par opposition aux batteries lithium-ion actuelles utilisant un électrolyte liquide, ce dernier est ici quasi-solide, d'où le nom. Dans les faits, cela donne une batterie d'une bien meilleure densité énergétique, capable de tenir plus de cycles, et surtout rechargeables en une poignée de minutes.

La batterie solide sur laquelle planche Stellantis peut passer de 15 à 90 % en 18 minutes par exemple. Le problème, c'est que pour l'instant tout cela reste du conditionnel. Aucun constructeur n'envisage la production massive de tels composants avant plusieurs années, 2030 pour les plus optimistes en moyenne. Mais il y en a un qui ne compte pas attendre aussi longtemps. Le finlandais Donut Lab, connu pour ses moteurs électriques, vient de faire une annonce fracassante : il compte fabriquer sa batterie solide à l'échelle industrielle cette année.

Et si les premières batteries à l'état solide arrivaient en 2026 ?

La fiche technique de la batterie laisse rêveur. D'abord la densité énergétique est de 400 wattheures par kilogramme. Chez Tesla, on est à moins de 200. Ensuite, la firme avance une résistance thermique à toute épreuve : le composant garde plus de 99 % de sa capacité entre moins 30° et plus 100° Celsius. Enfin, le temps de recharge annoncé est de 0 à 100 % en 5 minutes. Tant qu'à faire sur 100 000 cycles et sans limitation à 80 % comme c'est le cas dans les batteries en circulation aujourd'hui.

Lire aussi – Les voitures électriques vont devenir deux fois plus légères sans perdre en autonomie grâce à cette batterie révolutionnaire

Il convient de rester très prudent face à cette annonce presque trop belles pour être vraies. Les géants de la batterie ne cessent de repousser l'arrivée de celles à l'état solide et ce n'est pas un hasard. Donut Lab se veut confiant cela dit. Ses premières batteries solides sont censées arriver dans les motos électriques américaines Verge TS Pro dès le premier trimestre 2026.