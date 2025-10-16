Les voitures électriques vont devenir deux fois plus légères sans perdre en autonomie grâce à cette batterie révolutionnaire

Une batterie de seulement 100 kg pour rouler plus de 1 000 km, c’est désormais possible selon des chercheurs chinois. Leur technologie promet des voitures plus légères, plus sûres et bien plus endurantes.

L’autonomie reste l’un des principaux freins à l’adoption massive des voitures électriques. Aujourd’hui, même les modèles les plus avancés, comme la Tesla Model 3 Grande Autonomie, la Mercedes EQS ou la Lucid Air, dépassent difficilement les 600 à 700 kilomètres réels, au prix de batteries pouvant peser entre 500 et 700 kilos. Cette masse importante impacte directement la consommation et le coût de fabrication. Pour aller plus loin, les constructeurs misent désormais sur les batteries tout solide, capables d’offrir une densité énergétique bien supérieure sans alourdir les véhicules.

Selon un rapport de la CCTV, les chercheurs de l’Université Tsinghua et de l’Académie chinoise des sciences ont réussi à lever plusieurs obstacles techniques. Leur nouveau prototype de batterie solide pourrait permettre à un pack de 100 kilos de dépasser les 1 000 kilomètres d’autonomie, soit le double des modèles actuels. Ces batteries utilisent un électrolyte renforcé par des matériaux fluorés capables de résister à de fortes tensions, tout en empêchant les courts-circuits ou la surchauffe.

La Chine met au point une batterie solide deux fois plus légère à autonomie égale

Contrairement aux électrolytes classiques, souvent fragiles et difficiles à stabiliser, la nouvelle structure développée en Chine combine la rigidité d’un matériau solide à la flexibilité d’un polymère. Les chercheurs ont aussi mis au point un système “auto-ajustable” basé sur des ions d’iode qui comblent les microfissures à l’intérieur de la cellule. Les premiers tests montrent une résistance exceptionnelle. Les chercheurs affirment que leur matériau peut résister à plus de 20 000 flexions sans se fissurer, tout en conservant ses performances. Il reste stable même à des températures extrêmes, sans perte d’efficacité ni risque d’explosion.

Cette percée pourrait marquer une nouvelle étape dans la course à la batterie parfaite. En comparaison, les véhicules les plus avancés, comme la BYD Han L, atteignent aujourd’hui environ 700 kilomètres d’autonomie grâce à leurs cellules Blade, mais avec des limites physiques liées aux électrolytes liquides. Les batteries solides promettent une densité énergétique bien supérieure, un poids réduit et une sécurité renforcée. Si les résultats sont confirmés, la Chine pourrait prendre une longueur d’avance décisive dans le domaine, avant même la commercialisation prévue d’ici la fin de la décennie.