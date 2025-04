Stellantis : ces nouvelles batteries solides pour voitures électriques se rechargent à toute vitesse

Et si recharger sa voiture électrique prenait le temps de préparer un café ? Stellantis relève le défi avec ses nouvelles batteries solides, capables de passer de 15 à 90 % en 18 minutes chrono.

Stellantis vient de franchir un cap clé dans le développement de ses batteries nouvelle génération. En collaboration avec la startup Factorial, le groupe a validé des cellules solides pour un usage automobile, avec un objectif : équiper une flotte test dès 2026. Baptisée FEST (Factorial Electrolyte System Technology), cette technologie promet de terrasser deux angoisses des conducteurs de véhicules électriques : la durée de recharge et l’autonomie.

Contrairement aux batteries lithium-ion classiques, qui utilisent un électrolyte liquide, les cellules FEST misent sur un électrolyte quasi solide, une anode en lithium métal et une cathode haute capacité. Résultat ? Une densité énergétique de 375 Wh/kg, soit assez pour tenir plus de 600 cycles de charge complète. Et surtout, un « plein » de 15 à 90 % en 18 minutes, même à température ambiante. C’est l’un des gros avantages des batteries solides.

Des batteries (presque) insensibles à la météo

Autre atout : ces batteries tiennent le choc face aux extrêmes. Testées entre -30 °C et 45 °C, elles gardent leurs performances intactes, évitant les baisses de régime en hiver ou les surchauffes estivales. Leur décharge peut aussi monter en puissance (jusqu’à 4C), de quoi booster l’accélération des futurs modèles électriques de Stellantis.

Mais la course est serrée. Hyundai, Mercedes et Honda planchent également sur des batteries solides pour 2026-2028, tandis que Toyota vise une autonomie de 1 000 km d’ici 2028. Pendant ce temps, la Chine avance vite : CATL et BYD promettent déjà des recharges en… 5 minutes.

Pour Siyu Huang, PDG de Factorial, l’exploit tient à l’équilibre entre rapidité, sécurité et durée de vie. Un pari réussi selon Stellantis, qui veut devancer ses rivaux. Reste à voir si ces promesses tiendront sur route. En attendant, il faudra s’armer de patience, puisqu’on devra encore attendre quelques années avant de voir ces batteries solides être adoptées dans des voitures électriques.