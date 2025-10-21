La Tesla Roadster refait surface après huit ans d’attente, cette fois c’est la bonne ?

Annoncée il y a huit ans, la Tesla Roadster semblait avoir disparu dans les méandres des promesses d’Elon Musk. Mais son designer en chef vient de confirmer son grand retour avant la fin de l’année. Cette fois, il ne s’agira plus d’un simple prototype de salon.

Chez Tesla, certaines voitures tiennent plus du mythe que du modèle de série. La Roadster en fait partie. Présentée dès 2017 comme “la supercar électrique ultime”, elle devait pulvériser tous les records de vitesse. Depuis, plus rien ou presque. Entre les retards, les priorités données aux Model 3 et Y, et les rêves d’autonomie totale, le projet semblait mis au placard.

Pourtant, la marque n’a pas abandonné son bijou. Lors du podcast Ride the Lightning, Franz von Holzhausen, responsable du design Tesla, a confirmé que la Roadster serait révélée avant la fin de 2025. Il ne s’agira plus d’une simple maquette, mais d’une véritable démonstration technique “commercialisable”. Ce dernier promet une voiture “qui repoussera les limites de ce qu’une voiture de route peut faire”, rien que ça.

La nouvelle Tesla Roadster sera présentée d’ici la fin de l’année avec un design inédit et des performances extrêmes

Tesla veut frapper fort, à un moment où l’autonomie et les robotaxis occupent toute l’attention du constructeur. La Roadster, elle, se veut l’exact opposé : une voiture pensée pour le plaisir de conduite pur, avant que les voitures ne deviennent totalement autonomes. D’après Franz von Holzhausen, la nouvelle version sera aussi une vitrine de design, avec des peintures sur mesure, des performances extrêmes et, surtout, la fameuse technologie d’aspiration évoquée cet été. Un système de ventilateurs capables de plaquer la voiture au sol, comme un aspirateur géant.

Selon Tesla, la production n’interviendra pas avant 2027, mais la présentation du modèle redessiné pourrait avoir lieu dès novembre, lors de la réunion annuelle des actionnaires. Elon Musk a promis un événement “spécial” pour l’occasion, ce qui laisse peu de place au doute. Si cette fois la Roadster se montre vraiment, elle deviendra le symbole du constructeur d’origine : celui qui rêvait de performances folles avant de vouloir automatiser la conduite. En attendant, on croise les doigts pour que ce rêve de supercar électrique ne s’évapore pas… une fois de plus.