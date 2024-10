Encore un report (in)attendu pour la Tesla Roadster, sortira-t-elle vraiment un jour ?

La Tesla Roadster, présentée comme une révolution de la supercar électrique, n’est toujours pas prête. Elon Musk explique que ce projet doit attendre, au grand désarroi des fans. Les ambitions de la marque semblent désormais orientées vers des objectifs plus pressants.

Depuis plusieurs années, Tesla se distingue par son audace et ses innovations dans le domaine des véhicules électriques. La marque de Elon Musk arrive à capter l’attention avec des modèles comme le Cybercab, le fameux taxi sans volant ni pedales, ou encore ses avancées en conduite autonome. Cependant, cette quête de progrès rapide s’accompagne souvent de retards imprévus.

La Tesla Roadster, la supercar électrique de la marque, devait initialement arriver sur les routes en 2020. Après plusieurs reports, Elon Musk avait finalement promis une livraison en 2024, un délai qui, une fois de plus, ne sera pas respecté. Ce dernier a récemment annoncé que ce modèle est encore repoussé, et crée une certaine frustration parmi le public et fans du constructeur.

Tesla reporte le lancement de la Roadster pour 2025 “au plus tôt”

Lors de la dernière réunion d’actionnaires, Elon Musk a expliqué que la production de la Roadster ne figurait pas en tête des priorités actuelles de Tesla. Selon lui, la marque préfère se concentrer sur des projets ayant “un impact plus sérieux sur le bien du monde”. Ce qui laisse ainsi le développement du Roadster au second plan. Malgré l’attente des détenteurs de précommandes, dont certains ont déjà payé jusqu’à 250 000 dollars (environ 235 000 euros), le PDG a comparé cette voiture à “la cerise sur la cerise sur le gâteau” des projets de la marque en prenant soin de bien d'expliquer son aspect non-essentiel.

Les promesses initiales autour de la Tesla Roadster sont pourtant ambitieuses : avec ses quatre moteurs et ses plus de 1 000 chevaux, la supercar devrait atteindre les 100 km/h en moins d’une seconde grâce à un pack optionnel SpaceX. Cependant, Elon Musk a indiqué que de nouveaux objectifs de design sont en cours, ce qui pourrait encore modifier l’apparence du véhicule. Malgré une prévision optimiste de lancement pour 2025, aucun détail officiel ne garantit une date précise, et il faudra patienter pour confirmer si le constructeur pourra un jour concrétiser cette vision de supercar futuriste.