Excel reçoit une fonction d’IA, mais Microsoft prévient qu’il ne faut pas trop s’y fier

Microsoft déploie son assistant IA Copilot sur Excel, tout en précisant qu'il ne faut pas trop lui faire confiance pour certaines tâches importantes.

Microsoft annonce l'intégration d'une fonction Copilot, son assistant IA, dans Excel. Celle-ci est décrite comme utile pour les tâches sémantiques, génératives et exploratoires. “Elle est particulièrement adaptée aux scénarios où la précision déterministe n'est pas requise et où la compréhension du langage naturel peut apporter une valeur ajoutée”, explique l'éditeur.

L'utilisateur peut par exemple faire appel à Copilot pour obtenir des résumés de plages de cellules, générer des exemples de données pour le prototypage ou les démonstrations, ou encore attribuer des catégories ou des étiquettes aux entrées de texte. L'assistant IA peut aussi créer une description d'un produit à partir des caractéristiques techniques listées dans le tableur.

Copilot arrive sur Microsoft Excel, mais ses capacités sont limitées

Mais attention, Copilot est limité. Il ne faut pour l'instant pas se fier à lui pour un certain nombre d'actions, décrites par Microsoft :

Calculs numériques : utilisez des formules Excel natives (par exemple, SOMME, MOYENNE, SI) pour toute tâche nécessitant précision ou reproductibilité.

Réponses nécessitant un contexte autre que les plages fournies : la fonction COPILOT a uniquement accès à l'invite et au contexte fournis ou référencés par elle. Elle n'a pas accès aux autres données de votre classeur, aux données d'autres fichiers ni aux informations de l'entreprise.

Recherches basées sur les données de votre classeur : utilisez la fonction XLOOKUP pour rechercher des données basées sur une table ou une plage.

Tâches ayant des implications juridiques, réglementaires ou de conformité : évitez d'utiliser des sorties générées par l'IA pour les rapports financiers, les documents juridiques ou d'autres situations à enjeux élevés.

Données récentes ou en temps réel : la fonction est non déterministe et peut renvoyer des résultats différents lors d'un nouveau calcul. Actuellement, les connaissances du modèle se limitent aux informations antérieures à juin 2024.

“Pour garantir la fiabilité et l'utiliser de manière responsable”, les utilisateurs sont invités à ne pas avoir recours à Copilot dans tous ces scénarios. La fonction Copilot est disponible pour les clients disposant d'un abonnement Copilot et qui ont accès au canal bêta (qui sont inscrits au programme Microsoft 365 Insider, donc). Une limite de 100 fonctions Copilot toutes les 10 minutes est imposée.