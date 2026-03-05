Huawei fête ses 6 ans avec des remises exceptionnelles : 5 bons plans à saisir avant qu’il ne soit trop tard !

Huawei célèbre les six ans de sa boutique en ligne en France avec des promotions exceptionnelles. Watch Fit 4, Watch GT6 ou encore le Band 11… De nombreux produits voient leur prix chuter pendant quelques jours, avec des cadeaux offerts au panier.

Cela fait maintenant six ans que Huawei a ouvert sa boutique en ligne en France, et ça se fête ! La marque a mis les petits plats dans les grands pour célébrer cet événement : réductions exclusives, cadeaux offerts… c’est le bon moment pour se faire plaisir à prix cassé.

Les promotions qu’il ne faut pas rater en ce moment sur le Huawei Store

Comme souvent chez Huawei, une promotion digne de ce nom se traduit non seulement par de belles remises, mais aussi par des cadeaux offerts au panier. Et cette année, la marque n’y va pas de main morte. Pour l’achat d’une Watch Fit 4, les écouteurs FreeBuds SE 2 et le deuxième bracelet, d’une valeur respective de 35 et 40 € s’ajoutent automatiquement au panier.

Pour l’achat d’une Watch GT6 ou GT 6 Pro, Huawei offre les écouteurs Freebuds 7i d’une valeur de 100 €, ainsi que le deuxième bracelet d’une valeur de 40 €. Enfin, ces offres s’accompagnent également d’une extension de garantie Huawei Care de 12 mois, et d’une valeur de 28 €.

Nos 3 coups de cœur

De toutes les offres que propose Huawei pour les 6 ans de sa boutique en ligne, il y en a quelques-uns qui se démarquent par leur attractivité. Voici donc nos 3 coups de cœur.

Huawei Band 11 Series à partir de 39,99 € avec réduction immédiate

Sorti tout récemment, le Huawei Band 11 Series est déjà moins cher grâce à l’offre de lancement que propose la marque. Le bracelet connecté est ainsi disponible à 39,99 € au lieu de 54,99 €, soit une réduction de 27%.

Le nouveau bracelet est parfait pour les sportifs qui recherchent un tracker efficace pour leurs activités au quotidien. Il dispose d’un écran AMOLED de 1,62 pouce, ce qui est assez grand pour un bracelet connecté, avec une luminosité maximale de 1500 nits. De quoi profiter d’une bonne luminosité, même en plein soleil.

Le Band 11 Series propose plus de 100 modes d’entrainements, des informations utiles sur votre sommeil, une fonction Bien-être émotionnel qui combine différents indicateurs pour déterminer votre état émotionnel. Le suivi de sommeil, la santé cardiaque, le SpO2 et bien d’autres fonctionnalités sont disponibles sur ce bracelet connecté qui offre jusqu’à 14 jours d’autonomie.

Huawei Watch Fit 4 et 4 Pro : performances au top et prix imbattables

Profitez de la Watch Fit 4 ou 4 Pro dès 99 € avec le code A20FIT4SERIES

Huawei se montre très compétitif avec ses Watch Fit 4 et 4 Pro qui affichent un design agréable et des fonctionnalités solides pour des prix inférieurs à ceux des montres haut de gamme de la concurrence. La Watch Fit 4 Pro est évidement la plus avancée des deux. Elle est légère, affiche un design moderne et propose des fonctionnalités complètes pour le suivi santé et des sports les plus courants.

Elle dispose également d’un GPS intégré pour un suivi autonome des parcours, sans oublier les classiques fonctions de suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil et de la saturation en oxygène du sang (SpO2). La Watch Fit 4 standard partage les mêmes caractéristiques que la version Pro, mais ne dispose pas d’un GPS intégré. Son autonomie est par ailleurs de 7 jours, contre 14 jours pour la version Pro.

Huawei Watch GT 6 Series : design premium et fonctionnalités haut de gamme

La Watch GT 6 à prix réduit + cadeaux au panier

La Watch GT 6 Pro à prix réduit + cadeaux au panier

Les Huawei Watch GT Series se démarquent par leur design circulaire haut de gamme, mais aussi par leurs fonctionnalités complètes pour les utilisateurs exigeants. La GT6 standard dispose d’un boîtier en acier inoxydable, tandis que la GT6 Pro mise sur du titane de qualité aérospatiale ainsi qu’un écran en verre saphir très résistant.

Les deux montres disposent d’une couronne rotative et ont de nombreuses fonctionnalités en commun. La Huawei Watch GT 6 Pro bénéficie toutefois d’une conception plus robuste. Sur le plan des fonctionnalités, la version Pro se distingue également par l’ECG et l’analyse de la rigidité artérielle.

Pour le reste les Huawei Watch GT6 et GT6 Pro offrent des fonctionnalités assez complètes : fréquence cardiaque, suivi du sommeil, la température cutanée, ou encore 100 modes de suivi sportifs. Leurs autonomies respectives sont de 14 jours et 21 jours respectivement.