Huawei fête ses 6 ans avec des remises exceptionnelles : 5 bons plans à saisir avant qu’il ne soit trop tard !

Huawei célèbre les six ans de sa boutique en ligne en France avec des promotions exceptionnelles. Watch Fit 4, Watch GT6 ou encore le Band 11… De nombreux produits voient leur prix chuter pendant quelques jours, avec des cadeaux offerts au panier.

Huawei Watch GT 6 Pro et Watch Fit 4

Cela fait maintenant six ans que Huawei a ouvert sa boutique en ligne en France, et ça se fête ! La marque a mis les petits plats dans les grands pour célébrer cet événement : réductions exclusives, cadeaux offerts… c’est le bon moment pour se faire plaisir à prix cassé.

Les promotions qu’il ne faut pas rater en ce moment sur le Huawei Store

Comme souvent chez Huawei, une promotion digne de ce nom se traduit non seulement par de belles remises, mais aussi par des cadeaux offerts au panier. Et cette année, la marque n’y va pas de main morte. Pour l’achat d’une Watch Fit 4, les écouteurs FreeBuds SE 2 et le deuxième bracelet, d’une valeur respective de 35 et 40 € s’ajoutent automatiquement au panier.

Pour l’achat d’une Watch GT6 ou GT 6 Pro, Huawei offre les écouteurs Freebuds 7i d’une valeur de 100 €, ainsi que le deuxième bracelet d’une valeur de 40 €. Enfin, ces offres s’accompagnent également d’une extension de garantie Huawei Care de 12 mois, et d’une valeur de 28 €.

Nos 3 coups de cœur

De toutes les offres que propose Huawei pour les 6 ans de sa boutique en ligne, il y en a quelques-uns qui se démarquent par leur attractivité. Voici donc nos 3 coups de cœur.

Huawei Band 11 Series à partir de 39,99 € avec réduction immédiate

Huawei Band 11

Sorti tout récemment, le Huawei Band 11 Series est déjà moins cher grâce à l’offre de lancement que propose la marque. Le bracelet connecté est ainsi disponible à 39,99 € au lieu de 54,99 €, soit une réduction de 27%.

Le nouveau bracelet est parfait pour les sportifs qui recherchent un tracker efficace pour leurs activités au quotidien. Il dispose d’un écran AMOLED de 1,62 pouce, ce qui est assez grand pour un bracelet connecté, avec une luminosité maximale de 1500 nits. De quoi profiter d’une bonne luminosité, même en plein soleil.

Le Band 11 Series propose plus de 100 modes d’entrainements, des informations utiles sur votre sommeil, une fonction Bien-être émotionnel qui combine différents indicateurs pour déterminer votre état émotionnel. Le suivi de sommeil, la santé cardiaque, le SpO2 et bien d’autres fonctionnalités sont disponibles sur ce bracelet connecté qui offre jusqu’à 14 jours d’autonomie.

Huawei Watch Fit 4 et 4 Pro : performances au top et prix imbattables

Huawei Watch Fit 4 Pro

Huawei se montre très compétitif avec ses Watch Fit 4 et 4 Pro qui affichent un design agréable et des fonctionnalités solides pour des prix inférieurs à ceux des montres haut de gamme de la concurrence. La Watch Fit 4 Pro est évidement la plus avancée des deux. Elle est légère, affiche un design moderne et propose des fonctionnalités complètes pour le suivi santé et des sports les plus courants.

Elle dispose également d’un GPS intégré pour un suivi autonome des parcours, sans oublier les classiques fonctions de suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil et de la saturation en oxygène du sang (SpO2). La Watch Fit 4 standard partage les mêmes caractéristiques que la version Pro, mais ne dispose pas d’un GPS intégré. Son autonomie est par ailleurs de 7 jours, contre 14 jours pour la version Pro.

Huawei Watch GT 6 Series : design premium et fonctionnalités haut de gamme

Huawei Watch GT 6 et 6 Pro

Les Huawei Watch GT Series se démarquent par leur design circulaire haut de gamme, mais aussi par leurs fonctionnalités complètes pour les utilisateurs exigeants. La GT6 standard dispose d’un boîtier en acier inoxydable, tandis que la GT6 Pro mise sur du titane de qualité aérospatiale ainsi qu’un écran en verre saphir très résistant.

Les deux montres disposent d’une couronne rotative et ont de nombreuses fonctionnalités en commun. La Huawei Watch GT 6 Pro bénéficie toutefois d’une conception plus robuste. Sur le plan des fonctionnalités, la version Pro se distingue également par l’ECG et l’analyse de la rigidité artérielle.

Pour le reste les Huawei Watch GT6 et GT6 Pro offrent des fonctionnalités assez complètes : fréquence cardiaque, suivi du sommeil, la température cutanée, ou encore 100 modes de suivi sportifs. Leurs autonomies respectives sont de 14 jours et 21 jours respectivement.

 

 


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette campagne de piratage chinoise utilise Windows et Google Drive pour voler des données sensibles

Des hackers liés à la Chine mènent une nouvelle campagne d’espionnage informatique. Leur technique consiste à se cacher dans des services légitimes comme Windows et Google Drive. Cette méthode leur…

Taches, odeurs, salissures : la shampouineuse Rowenta Clean It les élimine en un passage

Vos textiles se salissent et les solutions classiques de nettoyage ne suffisent pas ? La shampouineuse Rowenta Clean It nettoie en profondeur tapis, canapés et matelas en trois actions. Et…

Le sol de Mars pourrait tuer des microbes terrestres et compliquer la colonisation

Le sol de Mars pourrait être bien plus hostile que prévu. Des scientifiques ont découvert qu’il peut rapidement neutraliser certains microbes venus de la Terre. Un problème potentiel pour les…

Le forum LeakBase démantelé par Europol, un géant de la cybercriminalité disparaît

Europol annonce le démantèlement de LeakBase, un important forum servant aux pirates à divulguer des données personnelles volées. Une action coordonnée dans plusieurs pays a permis des arrestations et des…

L’application Téléphone de votre mobile Android reçoit enfin cette option attendue

Il est désormais possible de créer sa propre carte d’appel dans l’app Téléphone d’Android, en plus de celles pour ses contacts. Elle s’affiche sur l’écran des personnes qui cherchent à…

BYD enterre le thermique avec sa nouvelle batterie qui récupère 700 km en 5 minutes

La recharge des voitures électriques pourrait franchir un cap spectaculaire. BYD annonce une batterie capable de récupérer jusqu’à 700 km d’autonomie en moins de 5 minutes. Faire le plein pourrait…

Samsung Galaxy S26 chez SFR : jusqu’à 400€ de remise sur la gamme, mais l’offre s’arrête le 10 mars !

SFR lance une offre de précommande sur toute la gamme Samsung Galaxy S26 jusqu’au 10 mars 2026. Au programme : jusqu’à 400€ de remise cumulée, un forfait illimité sans engagement…

MacBook Neo : où le précommander au meilleur prix ?

Apple vient d’annoncer un tout nouveau MacBook qui vient compléter la gamme avec un tarif bien plus accessible. Après le MacBook Air et le MacBook Pro, voici MacBook Neo. Son…

87 % des emails ne sont pas rédigés par des humains

Une récente étude établit qu’environ 87 % des emails envoyés dans le monde ne sont pas rédigés par des humains, mais proviennent de systèmes automatisés. Notre rapport aux emails a…

Le puissant MacBook Pro M1 de 13 pouces passe à 579 € seulement, et ça n’est pas une erreur de prix !

Vous rêvez de vous offrir un MacBook Pro, mais les modèle récents sont bien trop chers ? En faisant le choix du reconditionné, vous pouvez trouver des pépites à prix…