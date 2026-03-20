Avec sa Watch GT Runner 2, Huawei lance une montre à destination des coureurs prêts à repousser leurs limites, jusqu’au marathon. Avec son équipement, son design et son rapport qualité-prix, elle dispose de nombreux arguments face à ses concurrentes les plus prestigieuses. Notre avis.

Pour cette seconde édition de sa montre dédiée aux coureurs, Huawei change son fusil d’épaule avec un modèle bien plus compact, sans les que les fonctions sportives en pâtissent. Bien au contraire même, puisque le constructeur a encore peaufiné le suivi sportif à l’aide de capteurs améliorés, de coaching et de conseils pour booster ses performances. Dévoilée en février dernier à Madrid, la Watch GT Runner 2 est désormais en vente sur le site de la marque.

Cette année, la Runner 2 adopte un design allégé, un GPS qui se veut extrêmement performant et des modes plus pointus, enrichis de nouvelles mesures. L’objectif est clairement pour Huawei de faire rivaliser sa montre connectée et sportive avec les spécialistes du marché, comme la Forerunner 970 de Garmin, par exemple. La Watch GT Runner 2 dispose-t-elle des atouts suffisants pour se tailler une place de choix ? Nous l’avons testée quelques jours pour répondre à cette question.

Prix et disponibilité

La Watch GT Runner 2 est en vente sur le site de Huawei depuis le lundi 16 mars, dans son store parisien et aussi chez quelques revendeurs comme Boulanger. Sans grande surprise, son prix est assez élevé pour un modèle GT, du fait de sa spécialisation liée à la course. Elle est ainsi disponible au prix de 399 euros, soit 100 euros de plus que la première GT Runner, pourtant dotée d’un écran bien plus grand. Pour ce tarif, ce modèle peut se targuer d’être étanche pour des plongées en apnée jusqu’à 40m. Sa conception fait appel à des matériaux nobles (verre et titane) et elle bénéficie des « plus » de la marque : mesure ECG, GPS de dernière génération, micro et haut-parleur pour les appels téléphoniques.

La montre existe en une version unique de 43 mm pour un écran de 1.32 pouce, mais elle est déclinée en plusieurs coloris de bracelet : Noir Minuit, Bleu Crépuscule et Orange Aurore. Avec la montre, Huawei fournit deux bracelets, un modèle tissé (nylon) et un modèle en fluoroélastomère (indispensable pour la nage, notamment) ainsi qu’une station de recharge sans fil (avec un câble USB intégré).

Pour tout achat sur le site de Huawei, la montre bénéficie d’une offre de lancement jusqu’au 19 avril. En saisissant le code promo A40GTR2PA, une remise de 40 euros est appliquée. Pour ceux qui ne reçoivent pas encore la newsletter du constructeur, une simple souscription permet par ailleurs d’obtenir 10 euros supplémentaires de rédaction. Sur le site de la marque, le coupon A30GTRUNNER2 permet, de son côté, d’obtenir 30 euros de réduction.

Un design tout en légèreté

Ciblant les coureurs exigeants, la Watch GT Runner 2 séduit par sa compacité et son extrême légèreté. D’un poids d’environ 35 grammes et épaisse de tout juste 10,7 mm, elle s’adapte parfaitement à tous les poignets, même les plus menus, avec son cadran de 43,5 mm (2 mm de plus à peine que celui des plus petites GT). Cette légèreté, la montre la doit à sa conception en alliage de titane, que ce soit pour le boîtier (hors capteurs) ou la lunette. Ce matériau haut de gamme, d’une texture mate sur cette GT Runner 2, se montre résistant aux chocs. Seule concession, le dos en plastique et pas en céramique comme sur les Watch Premium. L’utilisateur est quoi qu’il en soit, paré pour les sports extrêmes et même les activités aquatiques, avec un boîtier IP69 5ATM. L’écran, on le verra plus loin, est également conçu pour durer.

Le bracelet tissé est, quant à lui, d’un port très agréable. Légèrement élastique – ce qui permet de bien ajuster la montre au poignet, il laisse respirer la peau. D’une taille standard, il peut être facilement remplacé. Il suffit pour cela de presser le petit bouton intégré au bracelet, au niveau de l’attache. En quelques secondes, on échange donc le bracelet tissé bleu de la montre reçue pour notre test, par le bracelet (bleu également) en fluoroélastomère.

La lunette n’arbore pas d’index comme les Watch GT6 de l’an passé, plus « urbaines », mais un liseré assorti à la couleur du bracelet (bleu ici) apporte une petite touche de raffinement. Deux boutons sont utilisables sur le côté droit, en complément de l’écran tactile, pour faciliter la navigation et à accéder plus rapidement à certaines fonctions. Celui du haut sert, par ailleurs, de couronne rotative pour faire défiler les menus. Un fonctionnement assez classique, présent sur les montres les plus haut de gamme de Huawei. Le constructeur a pris son temps pour lancer cette seconde édition – plus de quatre ans tout de même, mais le jeu en valait la chandelle.

Un écran lumineux hautement personnalisable

Pour rivaliser avec les meilleures montres de running, Huawei a dû s’aligner en termes de compacité et de légèreté pour sa nouveauté. Elle est donc équipée d’un écran volontairement limité à 1,32 pouce (contre 1,43 pouce sur la première GT Runner). Pour autant, cet écran n’est pas avare de luminosité puisqu’il peut atteindre 3000 nits lorsque les conditions en extérieur l’exigent. En plein soleil, l’affichage reste parfaitement lisible. Une excellente nouvelle pour les adeptes de la course en extérieur. C’est d’autant plus important que les écrans de monitoring (à faire défiler pendant ladite course) affichent de nouvelles mesures sur cette GT Runner 2.

Comme d’ordinaire, l’écran circulaire, de technologie Amoled, offre une haute résolution de 352 points par pouces. Huawei n’a pas fait le choix d’un verre saphir, mais d’un verre Kunlun de deuxième génération, de fabrication interne, comme sur ses derniers smartphones. Ce choix lui permet de gagner en finesse et légèreté sans pour autant faire de concession au niveau de sa résistance. Nous n’avons pas pris de précautions particulières pendant notre test et n’avons pas vu apparaître la moindre rayure.

À l’instar des derniers modèles de Huawei, l’écran de la Watch GT Runner 2 bénéficie de nombreux modes et réglages pour le plus grand confort de l’utilisateur. Ils sont accessibles dans le menu dédié, mais aussi directement depuis le cadran des raccourcis comme le mode “Ne pas déranger” ou l’accès à la torche. Rappelons que l’écran reste l’un des composants des montres le plus susceptible de réduire l’autonomie. Mieux vaut désactiver le mode Always On pour gagner en autonomie et préférer la luminosité automatique. Les nombreuses possibilités offertes dans les menus permettent d’ajuster finement les réglages en fonction de ses priorités.

Les cadrans sont téléchargeables depuis l’application Huawei santé pour personnaliser la montre. Certains sont minimalistes, tournés vers l’élégance sobre, d’autres s’inspirent de l’horlogerie traditionnelle ou encore affichent les données que l’utilisateur veut pouvoir consulter en permanence (nombre de pas, rythme cardiaque, dépense calorique…). Bon nombre d’entre eux peuvent être installés gratuitement, ce qui ne gâche rien et on apprécie que, pour chacun, Huawei précise leur niveau de consommation. Pour ceux qui préfèrent au quotidien un cadran sobre, les cartes accessibles d’un glissement de doigt vers la gauche permettent de consulter toutes ses données quotidiennes.

Watch GT Runner 2 : tout pour réussis son marathon

Comme son nom l’indique, la Runner 2 cible les amateurs de course avec une dizaine de programmes qui leur sont entièrement dédiés, intervalles inclus car indispensables à une progression rapide. Cette nouvelle édition de Huawei leur propose de repousser encore leurs limites avec un mode Marathon.

En le lançant depuis la montre, l’utilisateur choisit son entraînement du jour (5 km, 10 km, semi ou marathon complet). Il profite de conseils de performance, de rappels de ravitaillement et même d’un meneur d’allure virtuel qui, allié un affichage des constantes pendant l’effort, indique le temps écoulé et le temps d’arrivée écoulé et bien d’autres données clés.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, depuis l’application (section exercice, course en extérieur), il est possible de profiter de l’entraînement intelligent. Le coureur dispose d’un plan d’entraînement personnalisé, en vue d’une compétition. Les principales épreuves mondiales sont d’ailleurs recensées. Seul bémol, il faut pour profiter de cette possibilité être membre premium, c’est-à-dire être abonné à Santé + (7,99 euros par mois ou 59,99 euros par an). Les plus motivés sauteront le pas au moins le temps de la préparation. Pour ceux qui n’ont jamais expérimenté ce programme qui exploite à fond les aptitudes de la montre, un essai gratuit de Santé+ est possible avec l’achat de la GT Runner 2 (activable depuis Huawei santé).

Concernant les constantes mesurées par la montre pendant la course, Huawei propose son armada habituelle, très complète, à laquelle s’ajoutent quelques nouveautés. La puissance de la course (en watts) en fait partie, ainsi que la prise en compte du seuil lactique et du temps de récupération en temps réel, en complément de la fréquence cardiaque pour un meilleur contrôle.

Le coureur peut ainsi évaluer facilement sa dépense d’énergie pendant son entraînement. Temps de contact pied/sol, équilibre (pour vérifier si la symétrie est bonne, oscillation verticale… Il dispose aussi d’une analyse complète de sa posture pendant la session.

Au-delà de ces données indispensables pour s’améliorer au fil des courses et qui font l’objet d’un récapitulatif dans l’application, Huawei met également l’accent sur les intervalles, avec l’utilisation possible du bouton bas (sport-lap) pour plus de facilité pour les segmenter.

Au-delà de la course à pied, le GT Runner 2 reprend le suivi des nombreux sports présents sur les autres montres Huawei. Vélo, nage, golf, ski… il y en a pour tous les goûts.

Un GPS précis pour coureur expérimenté

Sur ses derniers modèles, Huawei n’a eu de cesse de vanter la précision de ses GPS intégrés. La Watch GT Runner 2 n’est pas en reste dans ce domaine, l’objectif étant avec cette montre d’obtenir un tracking le plus rigoureux de sa course sans faire appel au smartphone. Courir le plus léger possible en quelque sorte.

Grâce à son antenne 3D flottante et des algorithmes optimisés, le nouveau module double fréquence et à 6 systèmes (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS et Navic) de la GT Runner 2 autorise, selon la marque, un positionnement 20% plus précis et ce, même dans un environnement urbain dense.

En pratique, les sorties sans smartphone nous ont pleinement convaincus. Le GPS se déclenche presque aussi rapidement qu’avec le concours du mobile lorsqu’on démarre sa session de course. Quant aux tracés disponibles sur l’application, ils se montrent tout aussi précis, même lorsque le GPS de la montre est utilisé seul. Même en parcourant les minuscules ruelles de l’écusson à Montpellier, le tracé ne s’est jamais interrompu et on observe bien un décrochage sur ce tracé lorsqu’on traverse une rue plus large. Une fiabilité que les plus exigeants apprécieront.

Des capteurs performants en nombre

Grâce aux nombreux capteurs intégrés à la montre, le coureur profite certes d’un monitoring précis de ses activités sportives, mais aussi d’un suivi de santé complet. Huawei ne révolutionne pas le genre avec sa GT Runner 2, mais sa panoplie de capteurs compte parmi les plus complètes. Au capteur optique de fréquence cardiaque de dernière génération, s’ajoutent un capteur de température cutanée et un oxymètre (mesure du Sp02). Pour ce qui concerne la santé, la montre peut réaliser un ECG, une analyse d’arythmie d’onde de pouls ou encore détecter la souplesse des artères. Pas question pour elle de se substituer à un médecin, mais le sportif trouvera, en complément des données sportives, des pistes pour prendre soin de sa santé en général.

Ces capteurs peuvent tracker finement le sommeil, livrer un compte rendu du bien-être émotionnel ou encore proposer des exercices respiratoires. Plus originale, une fonction d’adaptation à la haute altitude est proposée ! Bien pensé pour ceux qui courent en montagne. En complément, la montre s’appuie sur un capteur à 9 axes combinant accéléromètre, gyroscope et autre capteur de profondeur. La montre propose une fonction de détection de chute et SOS, de boussole, de baromètre ainsi qu’un capteur de lumière ambiante pour l’écran.

Le suivi du sommeil est particulièrement performant comme d’habitude, traquant toutes les phases (sommeil profond, paradoxal et léger) et les microréveils. Mais encore une fois, pour aller plus loin dans les analyses ou bénéficier d’environnements sonores propices à l’endormissement, un abonnement à Santé+ est nécessaire.

Rien de bien nouveau sous Harmony

La montre Watch GT Runner 2 fonctionne sous Harmony OS 6.0, un système qui n’apporte pas particulièrement de nouveautés fonctionnelles par rapport aux dernières GT6 et GT6 Pro (du moins en dehors des nouveautés sportives vues précédemment). Toujours compatible avec les smartphones à partir Android 9.0 et iOS 13.0 (avec quelques fonctions indisponibles sur iPhone), la montre est équipée d’un micro et d’un haut-parleur pour gérer les appels. On attendait une éventuelle possibilité de payer avec sa montre puisqu’elle est équipée d’une puce NFC, mais ce n’est toujours pas le cas, même si Huawei affirme y travailler.

Pour le reste, on retrouve les possibilités habituelles, y compris celles de connecter des dispositifs externes en Bluetooth à la montre. Cette dernière, connectée au smartphone en Bluetooth, permet de lire toutes ses notifications. Les réponses possibles, restent toutefois limitées aux seuls SMS (hors RCS malheureusement) ou aux messages des réseaux sociaux comme WhatsApp, grâce à un clavier Azerty virtuel. On préférera utiliser les smileys et les réponses préenregistrées étant donné la petite taille de l’écran. Les réponses vocales sont, elles, toujours réservées aux détenteurs d’un téléphone Huawei sous EMUI.

S’agissant d’un système propriétaire, la possibilité d’ajouter des applications se fait exclusivement depuis l’AppGallery dans Huawei Santé, mais ce magasin est loin d’être aussi riche que ceux de Google et Apple. Nous avons installé sur la montre « For Spotify Controller » pour l’accès à des fonctions élargies d’un compte Spotify et « Navigation – G Maps View », deux applications qui paraissaient prometteuses. Mais leur installation sur notre smartphone Android (indispensable) s’est révélée payante. Nous avons donc renoncé.

Tout ce qui est présent sur les dernières GT6 est disponible sur la GT Runner 2 et même un peu plus dans cette dernière version d’Harmony OS 6.0 puisque « AI Voice » permet désormais d’appeler directement depuis la montre un de nos contacts.

Une autonomie très satisfaisante

Avec sa batterie de 540 mAh, à l’instar de la Watch GT6, la GT Runner 2 promet jusqu’à 14 jours d’utilisation peu intensive ou jusqu’à 32 heures en mode entraînement en extérieur (avec le GPS activé). C’est plus qu’il n’en faut pour courir un marathon sans risquer la panne sèche et c’est comme d’ordinaire l’un des grands points forts de cette montre Huawei.

En pratique, avec une à deux séances de sports par jour, la montre a tenu pratiquement 8 jours : une autonomie très proche de La Watch GT 6. Du côté de la recharge, possible grâce au chargeur sans-fil fournit (à brancher sur un port USB-A de chargeur ou d’ordinateur), la rapidité est à saluer. Passer de 4 à 100% nous a pris en tout et pour tout 56 minutes, mais seulement 10 minutes pour atteindre 35%, soit la possibilité d’être tranquille un week-end loin de toute prise. Appréciable.