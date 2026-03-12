Intel officialise les Core Ultra 270K Plus et 250K Plus, ses “processeurs de bureau gaming les plus puissants”

Les Core Ultra 270K Plus et 250K Plus sont les nouveaux processeurs d'Intel pour PC de bureau. Ils sont décrits comme “les plus puissants” jamais conçus par le fabricant pour le gaming.

Intel Core Ultra CPU 270K 50K Plus
Crédit : Intel

Si la partie GPU est d'une importance capitale pour faire tourner ses jeux PC dans de bonnes conditions, le CPU ne doit pas être négligé non plus. Intel ne nous a pas vraiment gâtés sur ses dernières générations de processeurs haut de gamme, mais entend bien se rattraper avec deux nouveaux modèles, les Core Ultra 270K Plus et 250K Plus.

L'entreprise annonce la couleur d'emblée, “le Core Ultra 7 270K Plus est le processeur gaming de bureau le plus puissant jamais conçu par Intel”. Elle promet de nouvelles fonctionnalités et des améliorations architecturales qui doivent offrir aux utilisateurs “plus de performances et un rapport qualité-prix imbattable”.

Un CPU 18 cœurs jusqu'à 5,5 GHz pour le Core Ultra 7 270K Plus

Le Core Ultra 7 270K Plus embarque 24 cœurs (8 dédiés à la performance et 16 à l'efficacité énergétique) avec une fréquence d'horloge pouvant atteindre 5,5 GHz en mode turbo. Intel prétend qu'il offre des performances en jeu 15 % supérieures à celles du Core Ultra 265K et que ses performances multicore sont 90 % plus élevées que celles du Ryzen 7 9700X d'AMD.

Pour le Core Ultra 7 250K Plus, nous avons un total de 18 cœurs, 6 optimisés pour la puissance brute et 12 pour l'efficacité énergétique. Les cœurs les plus équipés sont cadencés à 5,3 GHz en mode turbo, soit une fréquence de 900 MHz plus élevée que celle du Core Ultra 245K, qu'il surpasse d'ailleurs de 13 % dans les scénarios gaming. Là encore, Intel joue la comparaison avec son concurrent AMD, garantissant des performances multicore deux fois plus élevées (103 %) que celles du Ryzen 5 9600X.

Pour le reste, Intel annonce un TDP qui n'augmente pas, à 125 W, ainsi que la prise en charge de la mémoire DDR5 7200 MT/s et de la mémoire CUDIMM à 4 rangs. La mémoire cache demeure à 36 Mo sur le Core Ultra 7 270K Plus, mais monte de 24 Mo à 30 MO sur le Core Ultra 7 250K Plus.

Les processeurs Intel Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus seront disponibles à partir du 26 mars 2026. Le prix du premier est annoncé à 299 $ US et celui du second à 199 $ US. Les tarifs en euros n'ont pas encore été communiqués. Ils sont compatibles avec toutes les cartes mères série 800.


