YouTube : vous reprendrez bien encore un peu d’interminables pubs impossibles à passer

Google vient d'annoncer (encore) un nouveau format publicitaire à venir sur la version TV de YouTube. Il s'agira de réclames de 30 secondes qu'il ne sera pas possible de passer. La firme assure qu'un roulement avec des formats plus courts aura lieu.

youtube TV
Crédits : Adobe Stock

Mais quelle mouche a donc piqué Google ? Depuis quelques semaines, la moindre information concernant YouTube semble être liée à la publicité — ce qui, au vu du passif de la plateforme de streaming, n'est jamais bon signe. Pas plus tard que la semaine dernière, nous rapportions notamment qu'un nouveau format publicitaire particulièrement agaçant car impossible à faire disparaître semblait avoir été adopté par cette dernière.

Et visiblement, la firme de Mountain View ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Cette fois, il ne s'agit pas de supposition, mais d'une annonce officielle de la sa part. Via un billet de blog, celle-ci s'adresse ainsi directement aux annonceurs en leur présentant un énième format publicitaire très agressif. D'une durée de 30 secondes, celle-ci opérera uniquement sur la version TV de l'application… et sera bien entendu impossible à passer.

Sur le même sujet — YouTube : le doublage automatique par IA gagne plusieurs nouveautés pour briser la barrière de la langue

De nouvelles pubs encore plus agaçantes arrivent sur la version TV de YouTube

“Nous facilitons encore davantage l'accès aux millions de spectateurs qui profitent de YouTube dans leur salon”, écrit ainsi Google dans sa grande bonté. Du reste, on connaît déjà la formule. Google ne précise pas à quel moment de la vidéo ces publicités seront diffusées, mieux vaut donc s'attendre à ce qu'elles aparaissent aussi bien au début qu'en plein milieu du contenu. La firme explique cependant qu'elles ne seront pas les seules et qu'un roulement aura lieu avec les autres formats.

“L'IA de Google optimise de manière dynamique les formats publicitaires de 6 secondes (Bumpers), 15 secondes (standard) et 30 secondes (CTV uniquement, non ignorables), afin que votre campagne touche le bon public au bon moment”, explique-t-elle. Pour les utilisateurs, difficile de ne pas voir cela comme une énième tentative de faire grossir la base d'adhérents à la formule Premium… ou de les faire fuire vers les alternatives gratuites.


