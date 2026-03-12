ChatGPT débarque dans l’application Canal+, voici à quoi l’IA va servir

Canal+ annonce l'intégration de la technologie d'IA d'OpenAI au sein de son application. Le groupe audiovisuel français promet une expérience plus personnalisée et une recherche de contenus plus intuitive.

Canal+ embrasse pleinement l'IA. Le groupe vient de signer un partenariat de plusieurs années avec Google pour utiliser son IA dans le cadre de la production de films et de séries. En parallèle, il annonce une collaboration avec OpenAI, créateur de ChatGPT, pour intégrer des fonctions d'IA au sein de son application.

“Grâce aux modèles d’intelligence artificielle d’OpenAI, les abonnés du groupe pourront rechercher ce qu’ils souhaitent regarder avec leurs propres mots – selon leurs préférences, leur humeur ou encore leur envie du moment – et recevoir des recommandations de contenus parfaitement adaptées à leur demande”, explique Canal+ par voie de communiqué. L'entreprise promet une expérience de recherche inédite, plus intuitive que les recherches traditionnelles par mots-clés.

Canal+ confie la recommandation de contenus à l'IA

Autrement dit, il sera possible de rechercher des contenus dans l'application en demandant des recommandations à l'IA en langage naturel. Canal+ donne quelques exemples de requêtes pour se faire une idée du potentiel :

  • “J’aimerais une comédie romantique réconfortante” pourrait suggérer Bridget Jones : Folle de lui.
  • Demander “une série historique épique” renverrait vers King and Conqueror.
  • Si vous voulez “quelque chose de léger, drôle et divertissant à regarder”, Loups Garous vous serait proposé.

“Nous nous réjouissons du partenariat avec OpenAI, l’un des leaders mondiaux en intelligence artificielle, pour améliorer l’expérience de divertissement de nos plus de 40 millions d’abonnés […] Grâce à cette nouvelle collaboration technologique, nous sommes fiers d’aller encore plus loin en redéfinissant la manière dont ils découvriront les contenus”, a déclaré Maxime Saada, Président du Directoire de Canal+. Pour Ashley Kramer, cadre chez OpenAI, “les utilisateurs veulent pouvoir interagir avec la technologie de manière naturelle” et obtenir une expérience personnalisée, ce que permettent l'IA et les modèles de langage.

Par ailleurs, Canal+ va revoir en profondeur ses offres pour se rapprocher de ce que font les géants de l'industrie du streaming vidéo. Une nouvelle formule d'abonnement avec de la publicité pourrait voir le jour, le partage de compte pourrait être limité et une hausse de prix de certains abonnements est envisagée.


