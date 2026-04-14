Un ex-programmeur démonte les data centers IA en quelques minutes devant un conseil municipal stupéfait

Un ex-programmeur a pris la parole contre un projet de data center IA lors d'un conseil municipal américain. En quelques minutes, il démonte point par point les promesses de l'industrie. Son discours est depuis devenu viral sur le web.

Les data centers qui alimentent l'intelligence artificielle consomment des ressources colossales. Eau, énergie, terres… les besoins de ces infrastructures géantes ne cessent de croître. L'IA avait déjà été pointée du doigt pour une consommation d'eau jugée comparable à celle de l'humanité entière. Ces préoccupations restent pourtant souvent abstraites pour le grand public. Rarement quelqu'un les avait formulées avec autant de clarté devant des élus locaux.

Lors d'une réunion du conseil municipal de Ravenna, aux États-Unis, un ex-programmeur nommé Hollingsworth a pris la parole. Son intervention ciblait un projet de construction d'un immense data center IA dans sa région. Certaines polluent jusqu'à 50 fois plus que d'autres, selon les modèles utilisés. Un écart qui illustre l'ampleur des enjeux environnementaux liés à ces projets. Ce dernier a choisi d'attaquer le problème à l'échelle locale, là où les conséquences sont les plus concrètes. Sa crédibilité d'ancien professionnel du secteur a donné du poids à chacun de ses arguments.

Le discours de l'ex-programmeur contre les data centers IA devient viral

Dans son intervention, l'ex-programmeur remet en cause l'argument du circuit fermé, souvent avancé par les promoteurs de data centers. Ces derniers affirment que leurs systèmes de refroidissement ne gaspillent pas d'eau. Hollingsworth en doute fortement. Il estime que les produits chimiques issus du processus finiront par atteindre la nappe phréatique. Il rappelle aussi que ces projets créent très peu d'emplois locaux, malgré les avantages fiscaux accordés. Il pointe également la consommation massive d'énergie, souvent ignorée dans les promesses des industriels. Sur Reddit, son discours a récolté 49 000 likes et de nombreux internautes ont salué la clarté de ses arguments.

Hollingsworth précise qu'il n'est pas opposé à la technologie, ni à l'IA en particulier. Mais les ressources locales, selon lui, ne doivent pas être sacrifiées au seul profit d'une industrie. Il résume sa pensée avec une image absurde. Vider les réservoirs pour qu'un chatbot écrive un poème. Son discours a récolté des dizaines de milliers de réactions positives sur le web. L'argument résonne au-delà de Ravenna, dans toutes les villes où des projets similaires sont en cours d'examen.