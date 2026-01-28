Cette IA de Google espionne vos gestes pour prédire vos actions en temps réel

Google franchit une nouvelle étape dans l’intelligence artificielle. Son dernier projet peut anticiper vos actions rien qu’en observant vos gestes à l’écran. Cette technologie fonctionne en temps réel, sans que vous en ayez conscience.

L’IA devient de plus en plus discrète. Les assistants vocaux ne sont plus les seuls à comprendre ce que vous cherchez. Les systèmes intelligents sont désormais capables d’analyser vos gestes, vos clics et vos mouvements à l’écran pour deviner ce que vous allez faire. Google suit cette tendance de près. Sa recherche IA, déjà testée en avant-première, est encore attendue en France. Elle pourrait bientôt être enrichie par une technologie inédite, capable d’anticiper vos intentions sans même que vous ayez besoin de parler ou taper quoi que ce soit.

Cette nouvelle IA fonctionne directement sur votre appareil, sans connexion aux serveurs. Elle analyse vos interactions à l’écran pour prédire votre objectif. Concrètement, elle observe ce que vous faites en analysant les pages que vous visitez, les boutons sur lesquels vous appuyez et les menus que vous ouvrez, puis elle en déduit ce que vous cherchez à accomplir. Cette approche permettrait de mieux comprendre vos habitudes et de vous assister de manière proactive, sans intervention manuelle. Le tout, en arrière-plan, sans signal visible.

Google met au point une IA capable d’anticiper vos intentions sans quitter votre appareil

Selon les informations relayées par Search Engine Journal, cette IA repose sur un modèle en deux étapes. La première consiste à résumer chaque interaction individuelle, comme un clic ou une capture d’écran. La seconde combine ces résumés pour déterminer l’intention globale de l’utilisateur. Cette méthode locale serait plus efficace que certains modèles complexes installés dans des data centers. L’un des points clés de ce projet reste la confidentialité. Puisque tout est traité sur l’appareil, aucune donnée n’est transmise à Google.

Ce système pourrait bientôt être intégré à la recherche IA de Google, qui ambitionne de transformer la navigation sur smartphone. À terme, des agents intelligents pourraient exécuter des tâches à votre place, simplement en comprenant votre comportement. D’ailleurs, cette approche ne sera pas limitée à Android. Apple prévoit de lancer une nouvelle version de Siri boostée par l’IA Gemini, disponible très prochainement via la mise à jour iOS 26.4. Ce changement montre que les géants de la tech misent sur des assistants capables d’agir avant même que l’utilisateur n’en fasse la demande.