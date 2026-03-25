Ce YouTubeur fait polémique en “créant” un jeu avec l’IA Claude, qui s’inspire en plus très fortement d’un autre titre

C'est avec une candeur presque touchante que Patrick Baud, qui s'est fait connaître grâce à sa chaîne YouTube Axolot, annonce dans une vidéo TikTok avoir créé son tout premier jeu vidéo. Seulement voilà, créé est un bien grand mot. En effet, le vidéaste a eu recours à l'IA Claude. Ce qui, dans un contexte où l'industrie du jeu vidéo est au plus mal, a beaucoup de mal à passer auprès des joueurs.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Epic Games vient d'annoncer le licenciement de 1000 salariés. La dernière annonce d'une très longue série qui frappe le secteur du jeu vidéo depuis quelques années. En parallèle, l'impact environnemental et sociétal de l'intelligence artificielle générative n'est plus à prouver, tandis que son efficacité réelle sur notre manière de travailler est de plus en plus remise en question. C'est dans ce contexte que Patrick Baud s'est dit que créer un jeu vidéo grâce à l'IA serait une bonne idée.

“Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'ai fait un jeu vidéo”, annonce-t-il fièrement dans une vidéo TikTok publiée hier, sourire en coin et regard brillant. Une idée, précise-t-il, qu'il traîne depuis des années, mais qu'il n'a malheureusement jamais pu mettre en œuvre à cause, de son propre aveu, de ses “compétences en code assez limitées”. Mais voilà que depuis un certain temps, Patrick Baud entend parler des miracles de Claude en la matière.

En pleine crise de l'industrie, il crée un jeu vidéo par IA sans payer personne

Formidable, s'exclame-t-il, voilà une excellente manière de mettre au monde son idée… sans avoir à payer qui que ce soit. S'il faut bien reconnaître que dans les commentaires de sa vidéo, l'immense majorité des utilisateurs félicitent Patrick Baud pour son projet, une autre partie des joueurs grince sérieusement des dents. Utiliser une technologie à l'origine de la suppression de nombreux emplois, asséchant des zones entières du globe plutôt que de payer des artistes (qui auraient très probablement fait un meilleur travail), voilà qui a du mal à passer.

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Pour ne rien arranger, certains n'ont pas tardé à remarquer une ressemblance très troublante avec Little Alchemy, autre jeu mobile extrêmement populaire reposant sur le même concept de combinaison. Mais soit, après tout, il n'est pas rare de voir des jeux reprendre les concepts d'un autre titre, auquel cas les tours de synchronisation se seraient cantonnés aux Assassin's Creed plutôt que de s'étendre sur l'ensemble des AAA modernes. Ce qui coince véritablement ici, c'est avant tout la défense de Patrick Baud.

Mais bon… C'était pour s'amuser, donc c'est pas grave 🤷 Moi aussi pour m'amuser j'adore assécher des régions entière, voler des artistes, détruire des professions et profiter du labeur d'humain exploité dans le sud global. [image or embed] — They Use Ai (@they-use-ai.bsky.social) 25 mars 2026 à 03:15

Sur les quelques critiques que le vidéaste a tout de même récoltées sous ses posts, celui-ci a décidé d'expliquer un peu plus sa démarche. Quand on lui demande pourquoi avoir utilisé l'IA générative plutôt que de payer des artistes, il rétorque : “parce que c'est un jeu gratuit que j'ai fait pour m'amuser, pas un projet avec un budget pour payer une équipe”. Une justification qui peine là encore à convaincre ceux qui étaient déjà sceptiques. Difficile en effet de concilier l'amour que celui-ci a maintes fois revendiqué pour le jeu vidéo, et l'utilisation d'une technologie qui participe activement à sa précarisation.