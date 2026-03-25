Ce YouTubeur fait polémique en “créant” un jeu avec l’IA Claude, qui s’inspire en plus très fortement d’un autre titre

C'est avec une candeur presque touchante que Patrick Baud, qui s'est fait connaître grâce à sa chaîne YouTube Axolot, annonce dans une vidéo TikTok avoir créé son tout premier jeu vidéo. Seulement voilà, créé est un bien grand mot. En effet, le vidéaste a eu recours à l'IA Claude. Ce qui, dans un contexte où l'industrie du jeu vidéo est au plus mal, a beaucoup de mal à passer auprès des joueurs.

comboji

À l'heure où sont écrites ces lignes, Epic Games vient d'annoncer le licenciement de 1000 salariés. La dernière annonce d'une très longue série qui frappe le secteur du jeu vidéo depuis quelques années. En parallèle, l'impact environnemental et sociétal de l'intelligence artificielle générative n'est plus à prouver, tandis que son efficacité réelle sur notre manière de travailler est de plus en plus remise en question. C'est dans ce contexte que Patrick Baud s'est dit que créer un jeu vidéo grâce à l'IA serait une bonne idée.

“Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'ai fait un jeu vidéo”, annonce-t-il fièrement dans une vidéo TikTok publiée hier, sourire en coin et regard brillant. Une idée, précise-t-il, qu'il traîne depuis des années, mais qu'il n'a malheureusement jamais pu mettre en œuvre à cause, de son propre aveu, de ses “compétences en code assez limitées”. Mais voilà que depuis un certain temps, Patrick Baud entend parler des miracles de Claude en la matière.

@patrickbaud J'ai fait un jeu, il est gratuit, et vous pouvez l'essayer sur comboji.fun ! #game #jeu #emoji #puzzle ♬ son original – Patrick Baud

En pleine crise de l'industrie, il crée un jeu vidéo par IA sans payer personne

Formidable, s'exclame-t-il, voilà une excellente manière de mettre au monde son idée… sans avoir à payer qui que ce soit. S'il faut bien reconnaître que dans les commentaires de sa vidéo, l'immense majorité des utilisateurs félicitent Patrick Baud pour son projet, une autre partie des joueurs grince sérieusement des dents. Utiliser une technologie à l'origine de la suppression de nombreux emplois, asséchant des zones entières du globe plutôt que de payer des artistes (qui auraient très probablement fait un meilleur travail), voilà qui a du mal à passer.

Sur le même sujet — « Nous disons adieu à l’application Sora » : OpenAI va bientôt fermer son célèbre générateur de vidéos IA

Pour ne rien arranger, certains n'ont pas tardé à remarquer une ressemblance très troublante avec Little Alchemy, autre jeu mobile extrêmement populaire reposant sur le même concept de combinaison. Mais soit, après tout, il n'est pas rare de voir des jeux reprendre les concepts d'un autre titre, auquel cas les tours de synchronisation se seraient cantonnés aux Assassin's Creed plutôt que de s'étendre sur l'ensemble des AAA modernes. Ce qui coince véritablement ici, c'est avant tout la défense de Patrick Baud.

Mais bon… C'était pour s'amuser, donc c'est pas grave 🤷

Moi aussi pour m'amuser j'adore assécher des régions entière, voler des artistes, détruire des professions et profiter du labeur d'humain exploité dans le sud global.

[image or embed]

— They Use Ai (@they-use-ai.bsky.social) 25 mars 2026 à 03:15

Sur les quelques critiques que le vidéaste a tout de même récoltées sous ses posts, celui-ci a décidé d'expliquer un peu plus sa démarche. Quand on lui demande pourquoi avoir utilisé l'IA générative plutôt que de payer des artistes, il rétorque : “parce que c'est un jeu gratuit que j'ai fait pour m'amuser, pas un projet avec un budget pour payer une équipe”. Une justification qui peine là encore à convaincre ceux qui étaient déjà sceptiques. Difficile en effet de concilier l'amour que celui-ci a maintes fois revendiqué pour le jeu vidéo, et l'utilisation d'une technologie qui participe activement à sa précarisation.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Un nouveau film Seigneur des Anneaux est en préparation, voici ce que l’on sait

Après La Traque de Gollum, la Terre du Milieu sera de nouveau portée sur grand écran dans un film officialisé par Peter Jackson. On connaît déjà les éléments principaux de…

OnePlus met un pied de plus dans la tombe, voici les derniers indices qui confirment que la fin est proche

On savait OnePlus en grandes difficultés et on soupçonnait un départ de la marque des marchés européens et américains. Voilà que de nouvelles rumeurs vont dans ce sens, alors qu’Oppo,…

Marvel : le Punisher revient dans un épisode spécial sur Disney+, voici quand

Après son apparition dans la saison 1 de Daredevil Born Again, Frank Castle, alias le Punisher, va avoir droit à un épisode unique sur Disney+. La date de diffusion est…

Xbox Game Pass : prix plus abordables, version avec pub… Voici les scénarios envisagés avec le retour de la Xbox

Un récent rapport dévoile la feuille de route de la division Gaming de Microsoft. Au-delà d’un retour de la Xbox physique incarnée par le Project Helix, Asha Sharma, la nouvelle…

Vite, le Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 est à prix cassé pour quelques heures : ce gonfleur de pneu est un indispensable !

Ne vous fiez pas à ses dimensions compactes, cette seconde génération du compresseur d’air portable de Xiaomi est l’allié idéal pour gonfler vos pneus de voiture, de trottinette, de moto…

Firefox 149 fait le plein de nouveautés, dont un VPN gratuit

La version 149 du navigateur Firefox est là. Elle intègre plusieurs fonctionnalités inédites et pratiques, parmi lesquelles un VPN gratuit. Passons en revue les nouveautés du programme. Le navigateur Firefox…

« Nous disons adieu à l’application Sora » : OpenAI va bientôt fermer son célèbre générateur de vidéos IA

Sora est la plateforme autonome de génération de vidéos par IA d’OpenAI. Lancée à la fin de l’année 2024, elle a suscité un véritable engouement, mais la maison-mère de ChatGPT…

IA

Spider-Man Brand New Day n’est pas encore sorti qu’il vient de pulvériser un record historique, même GTA 6 ne fait pas le poids

La semaine dernière, Sony dévoilait la première bande-annonce du prochain film Spider-Man, Brand New Day. Il ne lui a fallu que 24 heures pour battre un record historique, scellant d’ores…

Disney+ : la saison 2 de Daredevil : Born Again est disponible sur la plateforme de streaming !

Disney+ est une plateforme de streaming vidéo très vivante avec des nouveautés qui enrichissent le catalogue très régulièrement comme des films récents, des dessins animés, des classiques du cinéma ou…

Meilleure vente de Pâques : une licence Office 2021 Pro pour seulement 30 € ! Offre spéciale sur Windows 11 Pro à 12 € !

Licences Microsoft à prix cassés, sans abonnement : Office 2021 Professional à 30,25 € à vie et Windows 11 Pro à 12,25 €. Godeal24 propose des offres à durée limitée…