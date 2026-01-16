“Ils n’ont plus que quelques mois de retard” : l’IA chinoise va rattraper le reste du monde

Le PDG de Google DeepMind estime que les modèles de langage chinois sont en passe de rattraper ceux des États-Unis ou de l'Europe. Mais il y a une subtilité qui contrebalance cette avancée fulgurante.

Les États-Unis, l'Europe est la Chine sont engagés dans deux courses majeures. La première est celle de la conquête spatiale, la deuxième celle de l'intelligence artificielle. Dans les deux cas, l'Empire du Milieu tente de dépasser les deux autres concurrents. En ce qui concerne l'IA, il part avec quelques handicaps, à commencer par l'interdiction d'acheter des puces Nvidia, les plus puissantes du marché dans ce secteur. Et pourtant le pays va de plus en plus vite.

Invité du podcast The Tech Download, le fondateur et PDG de DeepMind (Google), Demis Hassabis, admet que la Chine est très proche des leaders actuels en ce qui concerne les modèles de langage IA. “Peut-être qu'ils n'ont que quelques mois de retard à ce stade“, précise-t-il. Quand on parle d'IA chinoise, on pense spontanément à DeepSeek, qui a fait sensation à son arrivée, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Mais malgré l'accélération de la Chine, il lui reste un obstacle majeur à franchir avant de passer en tête.

Les modèles de langage chinois bientôt au même niveau que les autres

Dans le monde de l'IA, faire aussi bien que ses concurrents ne suffit pas. Pour Hassabis, il faut créer quelque chose de nouveau. Une avancée majeure qui s'exporte au-delà des frontières de son pays. Et c'est là que la Chine pourrait bloquer. “Peuvent-ils réellement innover et créer quelque chose de totalement nouveau, comme un nouveau transformateur […] qui repousse les limites ? Je ne pense pas que cela ait encore été démontré“, explique le PDG.

Le transformateur auquel il fait référence est une découverte de Google datant de 2017 dont se sont servies d'autres entreprises pour développer leur propre modèle de langage. OpenAI en fait partie. Reste à savoir si la Chine ne prépare pas déjà quelque chose de ce genre sans qu'on le sache. Elle devrait être aidée par l'arrivée prochaine de puces Nvidia H200, que le gouvernement américain va autoriser.

