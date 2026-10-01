Pour acheter une PS5 Pro, vous devez prouver que vous jouez à la PlayStation

L’achat d’une PlayStation 5 Pro sur la boutique officielle de Sony au Japon est désormais conditionné à la preuve que vous jouez aux consoles de la marque. Mais ça ne garantit absolument pas que vous pourrez vous en procurer une.

PS5 Pro
Crédits : Phonandroid

Les difficultés à se procurer une nouvelle console de salon lors de sa sortie, nous y sommes malheureusement habitués. En revanche, on s’attend moins à avoir du mal quand elle est sur le marché depuis 2 ans déjà. C’est pourtant ce qui est en train de se passer avec la PlayStation 5 Pro de Sony, arrivée chez nous en novembre 2024. Pourquoi une nouvelle pénurie maintenant ? Parce que GTA VI arrive bientôt, le 19 novembre 2026.

La situation est telle qu’au Japon, Sony a décidé de mettre en place un système drastique pour tenter d’acheter une PS5 sur la boutique officielle. Et vous allez voir que l’utilisation du mot « tenter » n’est pas un hasard. Déjà, vous devez résider au Japon, avec un compte Sony enregistré dans la pays. Ce dernier doit être lié à un identifiant « My Sony ID ». Ensuite, votre compte doit avoir enregistré au moins 60 heures de jeu sur une PS4, une PS5, où les deux entre le 27 septembre 2024 et le 27 septembre 2026. Ça fait 2h30 de jeu par mois sur 2 ans. Mais ce n’est pas fini.

Vous voulez une PS5 Pro ? Prouvez d’abord que vous jouez à la PlayStation

Une fois que toutes ces conditions ont été vérifiées, vous gagnez le droit de… demander à acheter une PS5 Pro. Les personnes intéressées ont jusqu’au 7 octobre à 23h59, heure japonaise, pour le faire. Sony précise également que « si le nombre de demandes dépasse la quantité prévue pour la vente, un tirage au sort sera organisé ». Autant vous le dire tout de suite : il y aura un tirage au sort. Une méthode souvent utilisée au Japon, dont Sony s’est servi pour la PlayStation 5 Pro édition 30e anniversaire par exemple, avec un succès mitigé face aux scalpers.

Une fois le résultat du tirage au sort connu, vers le 26 octobre 2026, les heureux gagnants auront jusqu’au 2 novembre pour finaliser leur achat. Au singulier, puisqu’une seule PS5 Pro est autorisée par compte. Le prix actuel est de 137 980 yens, ce qui au taux de change du jour, 1 octobre 2026, donne 770 euros environ. Reste à voir ci cette méthode contraignante sera exportée hors du Japon.


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