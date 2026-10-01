153 € de moins sur la Garmin Forerunner 165 : la montre connectée sport est à moitié prix

La Garmin Forerunner 165 passe de 280 € à sa sortie à moins de 130 € pendant le Local Day d’AmiExpress. Cette promotion vous permet de l’acheter pour une fraction de son prix initial.

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C’est une montre connectée sport qui est faite pour vous accompagner dans vos activités en extérieur. La Forerunner 165 est affichée à 138,97 € sur AliExpress. Mais vous pourrez encore faire baisser ce prix grâce au code promo PHD12 qui accorde de 12 € réduction dès 89 € d’achat.

Une fois la remise appliquée, la montre reviendra à 126,97 € très exactement. En considérant son prix de lancement de 279,99 €, cela représente une économie d’environ 153 €, soit une réduction d’environ 55 %. Le produit est livré gratuitement depuis l’entrepôt espagnol d’AliExpress. Aucun frais n’est donc à prévoir pour recevoir le produit directement chez vous.

Une montre Garmin pour suivre vos courses et progresser

Pour en venir aux caractéristiques de la Forerunner 165, elle dispose d’un écran AMOLED de 1,2 pouce. Celui-ci est tactile, mais vous pouvez également utiliser les cinq boutons physiques pour accéder aux différentes fonctions de la montre pendant vos séances.

Le GPS intégré permet de suivre votre allure et la distance parcourue. La montre mesure aussi votre fréquence cardiaque au poignet et fournit des informations plus détaillées sur votre manière de courir, notamment la cadence et la longueur de foulée.

Vous souhaitez vous lancer sur un 5 km ou un 10 km ? Garmin propose des programmes d’entraînement gratuits via Garmin Coach, disponibles également pour le semi-marathon. De quoi vous accompagner dans votre préparation. Vous bénéficiez par ailleurs de suggestions de séances quotidiennes qui prennent en compte votre récupération.

Cette montre prend en charge plus de 25 activités sportives, dont la natation et le vélo. Elle permet également de suivre votre sommeil ainsi que votre niveau de stress. Enfin, la fonction Body Battery estime l’énergie dont vous disposez au cours de la journée. Cette estimation évolue en fonction de vos activités et du repos.

Enfin, Garmin annonce jusqu’à 11 jours d’autonomie en mode montre connectée, ou 19 heures avec le GPS. Vous pouvez aussi recevoir les notifications de votre smartphone et régler vos achats avec Garmin Pay, sous réserve de compatibilité avec votre banque.