“La mère de Bill Gates n’en n’a rien à faire de la touche TAB” : l’histoire hilarante de cette touche que vous remarquez à peine sur votre clavier

Aujourd'hui, il est devenu relativement rare pour le commun des mortels d'utiliser la touche TAB du clavier. Pourtant, au moment de sa création, celle-ci avait un rôle crucial. Si crucial, à vrai dire, qu'elle a déclenché un conflit complètement lunaire entre IBM et Microsoft.

touche tab

Savez-vous à quoi servent exactement toutes les touches de votre clavier ? À moins que vous ne soyez un érudit de l'informatique ou quelqu'un qui a utilisé son logiciel de traitement de texte jusqu'à la moelle, il y a de fortes chances pour que la réponse soit non. La touche TAB n'est pas la plus obscure d'entre elles, mais il y a fort à parier que vous ne l'utilisiez pas à son plein potentiel. En plus d'être capable de mettre en page rapidement des paragraphes, saviez-vous par exemple qu'elle permet de naviguer dans une fenêtre en sélectionnant chaque bouton ?

Aujourd'hui, la touche TAB a donc peu ou prou quitté l'esprit du grand public. Mais à une époque, celle-ci avait un rôle crucial — mais peut-être pas celui auquel vous pensez. Tout commence en 1987.  Croyez-le ou non, Microsoft ne régnait pas encore sur le monde entier cette année-là. À l'époque, l'informatique était largement dominée par IBM, qui fournissait les plus grandes entreprises du monde en ordinateur. Mais en 1987, l'ère du PC (l'ordinateur personnel) a déjà débuté, et IBM cherche également à s'introduire chez les particuliers.

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Comment la touche TAB de votre clavier a failli ne jamais exister

IBM se rapproche alors de Microsoft, une entreprise qui n'est déjà plus toute jeune mais qui n'a pas encore réalisé sa grande percée avec Windows 95. Pour autant, celle-ci n'en est pas à son coup d'essai : en 1981, Microsoft a lancé MS-DOS, ce qui lui a permis d'attirer l'attention du géant de l'informatique. Tous deux vont alors travailler sur un nouveau système d'exploitation : OS/2.

Tout se passe pour le mieux jusqu'à ce qu'une question épineuse arrive sur la table : quelle touche doit permettre à l'utilisateur de passer rapidement d'une boîte de dialogue à une autre ? Pour Microsoft, la réponse est simple : il s'agit de la touche TAB. Mais IBM n'est pas de cet avis. Démarre alors une dispute qui va prendre des proportions délirantes.

Microsoft
Crédits : 123RF

IBM prend la question très à cœur, si bien que plusieurs managers de différents niveaux finissent par se pencher dessus. En face, un seul ingénieur de Microsoft défend sa position, prétendant que la direction lui a accordé sa pleine confiance pour prendre ce genre de décision en toute indépendance. Mais IBM a bien du mal à le croire et, après des jours de négociation, finit par exiger une confirmation auprès du management haut placé de Microsoft.

La réponse est hilarante. D'après Raymond Chen, un ingénieur de longue date chez Microsoft qui relate l'histoire dans un billet de blog, la firme aurait rétorqué à IBM que “la mère de Bill Gates n'en n'a rien à faire de la touche TAB”. Traduction : cela ne vaut franchement pas le coup de dépenser autant d'énergie sur une question aussi mineure. Visiblement, cette réponse aurait calmé les craintes au sein de la direction d'IBM.

Force est de constater que l'histoire aura donné raison à Microsoft — et à la mère de Bill Gates. Depuis, la firme a très largement dépassé les rêves les plus fous d'IBM, et la touche TAB permet toujours de naviguer sur Windows. Même si plus grand monde ne s'en sert.


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