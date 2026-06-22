Il devient riche en passant des examens en ligne à la place d’étudiants avant d’écoper de 3 ans de prison

Shahid Adnan, livreur Amazon de profession, a trouvé comment faire fortune grâce à une deuxième profession censée rester secrète. Pendant des années, il a passé à la place d'étudiants britanniques des examens en ligne, sans que personne ne remarque rien.

Alors que le baccalauréat n'est pas encore totalement terminé et que d'autres étudiants attendent encore avec angoisse de passer leurs partiels ou leurs concours, la tentation peut être grande pour certains d'emprunter le chemin le plus simple. C'est exactement ce que leur a proposé Shahid Adnan, tuteur et livreur Amazon le jour, passeur d'examen clandestin la nuit. Pendant plusieurs années, celui-ci s'est présenté à la place de plus de 120 étudiants de Liverpool à leurs examens de l'université John Moore.

Le mode opératoire de Shahid Adnan était bien rodé. D'abord, il rencontrait les étudiants pour que ceux-ci lui fournissent une clé USB avec toutes les informations nécessaires : les cours dont fera l'objet le concours et, surtout, leurs identifiants à la plateforme de l'université permettant de passer l'examen. En échange de 250 livres sterling, le livreur se faisait alors passer pour l'étudiant et répondait aux questions à sa place.

Sur le même sujet — Les cartes Pokémon le rendent fou : il utilise une tronçonneuse pour voler 12 000 dollars de cartes

Il fait fortune en remplaçant des étudiants aux examens

Cet argent dûment gagné, Shahid Adnan l'investissait alors dans divers domaines pour maximiser ses bénéfices. Lorsque la police l'arrête en 2023, elle découvre 3 comptes bancaires liés à ses activités, un intérieur décoré avec des meubles de luxe et des voitures de sport signées Audi et BMW. Un train de vie dont on aurait du mal à imaginer qu'un tuteur censé arrondir ses fins de mois en faisant des livraisons pour Amazon puisse s'offrir.

Au total, la police a retrouvé pas moins de 2,5 millions de livres sterling (près de 2,9 millions d'euros) éparpillés sur divers comptes, sans compter tout le liquide que celui-ci stockait chez lui. Shahid Adnan a été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d'argent et vient d'écoper de 3 ans de prison. « La tricherie dans les établissements académiques est un problème grave qui, s'il n'est pas combattu, peut conduire des étudiants à obtenir des diplômes et à entamer une carrière sans posséder les compétences et les aptitudes nécessaires. Les risques que cela représente pour la société sont évidents », a déclaré le sergent Adam Dagnall.

Source : BBC